

حقن الرحم مفطر



هل يجوز حقن رحم المرأة بمني زوجها الشرعي أثناء الصيام؟



٭ حقن رحم المرأة بمني زوجها اثناء الصيام مفطر ويفسد صومها وعليها القضاء دون الكفارة لذا ينبغي تأخير ذلك الى الليل أو في غير شهر رمضان.



كريم البشرة



هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام اذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء الى البشرة؟



٭ لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن انما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ الى داخل الجسم ثم لو قدر دخول المسام لم يعد مفطرا.



مات ولم يصم



ما فدية افطار رمضان بالنسبة للميت؟ وهل يجوز الانفاق على من لا يرث من الميت من اقاربه اذا كان بحاجة؟



٭ يطعم عن كل يوم تركه من الصيام طعام مسكين، فيما يغلب على ظنهم ان ترك الصيام وإن شاء الورثة اخرجوا عن كل يوم من تركة المتوفى مدا من الطعام او قيمته مع الاحاطة بأنه يجوز الانفاق على من لا يرث من ذريته كأولاد اولاده في وجود آبائهم ما قد يحتاجون اليه.



صلاة التراويح غير كاملة



هل يجوز لي ان اصلي التراويح في المسجد دون اكمالها كلها؟



٭ الاصل قول الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم)، والأفضل ان يصلي المسلم او المسلمة مع الإمام حتى يوتر، لكن اذا كان هناك عذر بدراسة او مشقة في الطاعة فلا بأس بصلاة ما يتيسر مع الإمام ثم الانصراف بعدها فلا حرج في ذلك.



هل عليّ شيء؟



كان عليّ بعض الايام التي افطرت فيها في رمضان الماضي بعذر، ثم قضيتها قبل دخول رمضان الحالي، فهل علي شيء؟



٭ عموما مادمت قضيت ما عليك قبل دخول رمضان الآخر فلا شيء عليك باتفاق جميع المذاهب الاسلامية المعتبرة، لكن الخلاف بين الفقهاء على من تأخر ويرى الحنابلة ان عليه القضاء والكفارة، وهذا قول مرجوح وليس عليه شيء مادام ادى القضاء ولا يلزم الكفارة مادامت برئت ذمته من هذا القضاء.