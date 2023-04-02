ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون التي تتمتع بنفوذ كبير، اتهمت أوكرانيا بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، واستندت في تأكيدها إلى عريضة على الإنترنت في أوكرانيا وقع عليها أقل من ألف شخص حتى الآن.



وقالت كيم إن هذا مثل هذه العريضة قد تكون مخططا سياسيا من مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنها لم تقدم أي أدلة على هذا الزعم. وبحلول ظهيرة أمس، وقع على العريضة 611 شخصا، وهو عدد أقل بكثير من 25 ألف توقيع لازمة للاستجابة من زيلينسكي. ولم يعلق المسؤولون في كييف على العريضة حتى الآن.



في غضون ذلك، انتقد مسؤول أوكراني بارز «الضربة الرمزية» المتمثلة في تولي روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة. وكتب أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر باللغة الإنجليزية «ليس مجرد خزي فحسب. إنها ضربة رمزية أخرى لنظام العلاقات الدولية المبني على قواعد».



وتولت روسيا أمس رئاسة مجلس الأمن الذي تتبدل رئاسته بشكل دوري على نحو شهري. وكانت آخر مرة تولت فيها موسكو رئاسة المجلس في فبراير 2022 حينما بدأت قواتها غزوا شاملا لأوكرانيا.



وقال الكرملين إنه يخطط «لممارسة كل الحقوق» في أثناء تولي المنصب.



وانتقد يرماك إيران أيضا التي تتهمها كييف وحلفاؤها بإمداد روسيا بالأسلحة، بما في ذلك مئات الطائرات المسيرة الهجومية التي ألحقت أضرارا بمرافق البنية التحتية الأوكرانية.