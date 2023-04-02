

منصور السلطان



علمت «الأنباء» من مصدر أمني أن لجنة التحقيق المشكلة من قبل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد للوقوف على أسباب هروب مواطن خلال دخوله البلاد عبر منفذ السالمي البري بعد اكتشاف كمية من المواد المخدرة بحقائبه قد انتهت من التحقيق ورفعت توصياتها للوزير بإحالة قيادي وضابط في منفذ السالمي إلى ديوان الوزارة، كما أوصت بإعادة نظام العمل في منفذ السالمي وزيادة الرقابة الأمنية عليه.



ومن المقرر أن يتخذ الشيخ طلال الخالد ما يراه في هذا الشأن بعد إعادة الاطلاع على كامل تقرير اللجنة وما توصلت اليه.



يذكر أن الواقعة حدثت مطلع مارس الماضي بمنفذ السالمي حينما تم الاشتباه في مواطن قدم الى البلاد من دولة مجاورة وقبل تفتيش أمتعته من قبل رجال الجمارك هرب من المنفذ على متن سيارته دون أن يتم توقيفه من قبل رجال بوابة المنفذ الأمنية، وتبين لاحقا أن أمتعته بها 18 كيلو حشيش، وشهدت القضية مفاجأة أخرى تمثلت في هروبه الى خارج البلاد جوا بعد ساعات من واقعة الهروب بسيارته من منفذ السالمي مستغلا عدم وضع اسمه على قوائم غير المصرح لهم بالسفر.



يشار الى أن وزارة الداخلية قامت بإرسال مذكرة توقيف دولية وتمكنت السلطات السعودية من ضبط المواطن المطلوب في الرياض، وجار تسليمه إلى الكويت.