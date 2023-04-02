بشرى شعبان



حددت الهيئة العامة للقوى العاملة الحالات التي بسببها يتم وقف صرف دعم العمالة الوطنية للمسجلين على الباب الخامس. وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته أمس أن السبب الأول وقف دعم العمالة يعود لوضع رمز إيقاف بسبب تغير عنوان الشركة أو وجود «عنوان غير فعال»، أما الثاني فهو عدم تجديد التصريح بمزاولة المهنة أو انتهاء الرخصة التجارية، وقالت الهيئة إن السبب الثالث هو عدم ظهور البيان التأميني عبر الربط الآلي بين الهيئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعدم سداد الاشتراك الشهري



أو وجود مديونية أو لأي سبب آخر.



أما السبب الرابع فهو عدم مطابقة رقم الجهة المدني للشركة مع الرقم المسجل لدى التأمينات الاجتماعية من قبل الشركة. وأكدت الهيئة أن إذن العمل للعمالة الوطنية يجدد آليا دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة.