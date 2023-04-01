كوالالمبور - «كونا»: تواصل سفارة دولة الكويت في كوالالمبور حملاتها لتوزيع السلال الغذائية على المحتاجين في ماليزيا خلال شهر رمضان المبارك من تبرعات أهل الخير والجمعيات الخيرية في دولة الكويت.

وقال القائم بأعمال السفارة مضحي الفضلي في تصريح لـ «كونا» إن السفارة قامت بتوزيع سلال غذائية على عائلات محتاجة وفقيرة من لاجئي عرقية الروهينغيا والجالية الصومالية في ماليزيا.



وأضاف الفضلي أن أفراد العائلات قدموا إلى مقر السفارة في كوالالمبور وتم تسليمهم السلال كمعونة لهم خلال شهر رمضان المبارك مفيدا بأنه نقل للاجئين والمسؤولين عنهم من منظمات وهيئات تحيات إخوانهم المسلمين بدولة الكويت وحرص المسؤولين بدولة الكويت على تلمس احتياجاتهم في هذا الشهر الفضيل.



وتقوم سفارة دولة الكويت في كوالالمبور سنويا بتوزيع السلال الغذائية الرمضانية من أجل مساعدة الأسر المحتاجة والمتعففة في ماليزيا.



وتشرف السفارة بشكل مباشر على سير عملية توزيع السلال مراعية تنوع فئات وشرائح المجتمع في ماليزيا وكذلك اللاجئين.