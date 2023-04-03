إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، واحذروا لصوص رمضان فإنهم يسرقون الصلوات بالغفلات، ويسرقون التلاوات بالسيئات في شهر الصيام والقيام والطاعات.



كان السلف رحمهم الله يحسنون استغلال الأوقات في رمضان، فمنهم من كان يختم القرآن كل يوم، ومنهم من يختم كل 3 أيام، وكانوا يجتهدون في العبادة فيصومون بالنهار ويقيمون الليل، ويتسابقون في الصدقات وعمل الخيرات.



فرمضان سوق قد انتصب وسوف ينفض فهو أيام معدودات، فعلى كل مسلم أن يغتنمه في الطاعات والقربات.



واحذروا لصوص رمضان الذين يسرقون الصلوات والتلاوات والختمات بالأفلام والمسلسلات والمسليات، واحذروا ان يكون شهر الغفران شهر الخسران والغفلات.



ومن اللصوص الذين يسرقون رمضان صحبة السوء الذين يضيعون الوقت في رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل» (أبوداود والترمذي).



ومما يجلب الغفلة ويضعف الإرادة كثرة الطعام والشراب في رمضان، فلا يقوى العبد على القيام فيغلبه النعاس، لذا يجب التخفيف من الطعام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب امرئ أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» (أحمد والترمذي والنسائي).