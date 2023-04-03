

يقدم د. صلاح المهيني رسالة الى الائمة والمؤذنين في شهر رمضان المبارك، فيقول: تقع عليكم مسؤولية عظيمة، بجعل الناس يتعلقون ببيوت الله لا أن ينفروا منها، لذلك لابد من حسن الاعداد لهذا الشهر الكريم. وأقصد بحسن الإعداد ما يلي:



1 - حسن المراجعة للقرآن الكريم، حتى لا يتأذى المصلون الكرام بتأتآت الامام او اخطائه، فيكون ذلك سببا في هجر بيوت الله عز وجل، فإذا لم تكن متقنا لحفظك، فالأفضل أن يكون خلفك حافظ متقن لكتاب الله او شخص يتابع خلفك عن طريق المصحف الشريف.



2 - علاوة على اتقان المراجعة وأحكام التجويد، فمن المناسب تعلم حسن القراءة والترتيل، لما في ذلك من أثر كبير على نفوس المصلين وأسماعهم، فمن الجميل ان يكون هناك تناسق بين طريقة الترتيل والآيات التي تقرأ، وهذا فن وعلم يحتاج لدربة، لذلك أنصح الائمة والمؤذنين بتعلم هذا الفن.



وقبل هذا وذلك لابد من إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، فلا ننسى أن هناك من قراء القرآن من يكون من أوائل من تسعر فيهم النار، وذلك انه كان يقرأ ليقال له قارئ، فابتغوا بصلاتكم وقراءتكم وجه الله تبارك وتعالى.



4 - وأخيرا، إعداد الخواطر الايمانية التي تلامس القلوب وتقربها لله تبارك وتعالى، وتذكر الناس بغاية خلقهم وتسمو بنفوسهم وترتقي بهم، وهي من واجبات الائمة والمؤذنين في شهر الخير.