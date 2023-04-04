

دمشق- هدى العبود



«عودة غوار» مسلسل اجتماعي سوري درامي، أنتج وعرض في شهر رمضان عام 1998، يتحدث عن مواضيع اجتماعية واقتصادية وإنسانية، وهو مرتبط بشكل غير مباشر بمسلسلات دريد لحام القديمة التي ظهر فيها بشخصية «غوار الطوشة» في سبعينيات القرن الماضي، وكان هذا المسلسل بمنزلة عودة جديدة للشخصية في الوقت الحاضر، ضمن قصة تدور حول «غوار» الذي تقتل زوجته ويتهم بقتلها ويدخل السجن 20 سنة، ويخرج ليبحث عن ابنته فيجدها، ويثبت لها بطريقة ذكية أنه شريف وبريء من أي تهمة، وتتخلل المسلسل أحداث إنسانية واجتماعية مختلفة ولابد من النكهة الكوميدية الطاغية على المسلسل.



ويعتبر المسلسل نموذجا لمسلسل تلفزيوني بحث بمؤثرات مجتمعية محيطة بأفراد بالأساس هم الخلية الأولى للمجتمع وتناقضاته عندما يقال ان الإنسان يؤثر ويتأثر بمحيطه الاجتماعي وكيف يؤثر الإنسان بمحيطه الاجتماعي وكيف يتأثر به؟ والإجابة عن هذا السؤال كان من خلال الفن الذي قدم من قبل فنانون كبار، من بينهم الفنان السوري الكبير دريد اللحام بطل مثالنا المذكور من خلال «عودة غوار»، وذلك في واحد من أعماله التي أحبها الجمهور ومازال يتابعها بنفس الشغف حتى اللحظة، وكأنها تصلح لكل زمان ومكان، فعندما يقرر «غوار الطوشة» بعد خروجه من السجن، وبالتزامن مع حلول شهر رمضان، أن يصبح إنسانا صالحا، بعد إصلاحه وهو داخل السجن، ويعتزم أيضا إصلاح مجتمعه، ويوظفه لجانب الخير الكامن فيه، فيسلك طريق البر والتقوى والخير والمحبة بدلا من طريق المقالب الشريرة، التي سلكها طوال حياته، إلا أنه ومنذ انطلاقة مسيرته الإصلاحية يصطدم «غوار» بجهل الناس وشرهم، لتأخذ أخلاقياته الجديدة في التهاوي أمام جشعهم، وطمعهم، وأذيتهم، وفسادهم، فيتعرض لمختلف أشكال الاعتداء والظلم من سكان الحارة، بدءا من ممثل السلطة رئيس المخفر وانتهاء بالأقل شأنا من أهل الحارة «ياسين بقوش» وكان يلقب باسم «ياسينو»، ثم إن كل جريمة، كل سرقة، تحصل في الحارة تلصق به، يسجن، يهان، ويذل حتى من أقرب الناس اليه.

وفي تلك المرحلة العصيبة من حياة «غوار» لا يقف معه إلا الأوفياء له مثل «أبو عنتر» ، الذي على الرغم من أنه «خريج سجون» ولا أحد يأمن شره، إلا أنه عفوي، صادق ومخلص لصديقه «غوار»، ويقرر «غوار» الانتحار عدة مرات، لكنه في كل مرة يفشل.



المسلسل من تأليف دريد لحام، طلال نصر الدين أحمد السيد، وإخراج مروان بركات، وصورت أحداثه من خلال 27 حلقة، والتصوير كان بسورية، وهو من بطولة: دريد لحام، ناجي جبر، حسام تحسين بيك، نزار أبو حجر، عصام عبه جي، حسن دكاك، أحمد رافع، جيما دريوسي، جيهان عبدالعظيم، واللبنانية برناديت، قمر خلف، أدهم الملا، عزة البحرة، غادة بشور، أيمن بهنسي، محمد خير الجراح، ميلاد يوسف، وآخرين.