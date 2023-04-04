إفطار راكبي الطائرة



مسافر يركب الطائرة وهو صائم وحان وقت الإفطار في الدولة التي تحلق فوقها الطائرة لكن للارتفاع الشاهق للطائرة، فإن الشمس لاتزال ظاهرة، فهل له ان يفطر ام ينتظر مغيب الشمس؟



٭ العبرة بغروب الشمس عن المكان الذي تحلق الطائرة فوقه، لأن الطائرة ليست مستقرا لمن هم عليها ولا أصلا بذاتها، وإنما هي تابعة للأرض وبالخصوص للمكان الذي فوقه وطبقات العلو تابعة لما تحتها من الأحكام الفقهية، لكن لايزال الموضوع يحتاج الى بحث للاستناد الى دليل ظاهر، والاحتياط هو البقاء على الصوم حتى تغرب الشمس عن أعين الراكبين في الطائرة ليفطر بيقين. والله أعلم.



متى وقت الإفطار



شخص يسأل وهو يعمل مضيفا بالطيران ما الوقت المناسب للإفطار اخذا بالرخصة لأفراد طاقم الطائرة، أي متى يجوز لنا الإفطار؟ عند الذهاب الى المطار ام عند ركوب الطائرة ام بعد الاقلاع وقطع مسافة معينة؟



٭ الوقت الانسب لإفطار افراد طاقم الطائرة الآخذين برخصة الافطار في السفر هو بعد اقلاع الطائرة بقليل ومغادرة الطائرة لعمران المدينة والله أعلم.



هل يجوز لي أن أصلي التراويح من دون إكمالها كلها؟



٭ الأصل قول الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) والأفضل أن يصلي المسلم أو المسلمة مع الإمام حتى يوتر، لكن اذا كان هناك عذر بدراسة او مشقة في الطاعة فلا بأس بصلاة ما تيسر مع الإمام ثم اذا انصرفت بعدها فلا حرج في ذلك.



هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام اذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء الى البشرة؟



٭ لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ الى داخل الجسم ثم لو قدر دخول المسام لم يعد يفطر.