قال الإعلامي والكاتب وليد الأحمد في رسالة موجهة للصائمين: علينا ونحن في هذه الأيام المباركة ان نتجنب الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي لاسيما الواتساب وتويتر والفيسبوك مع التيك توك وغيرها التي تجعلنا نأخذ من وقتنا الشيء الكثير ونضيع بسببها ساعات طويلة كان بالإمكان استغلالها في الذكر وقراءة القرآن والانشغال بسماع الدروس الدينية والمحاضرات التوعوية والبرامج المفيدة من دون ان ننسى صلة الأرحام وزيارة المرضى ومساعدة المحتاجين.



من هنا نوجه رسالتنا للصائمين أن أغلقوا تلك التطبيقات وانشغلوا بالطاعات، كون هذه الأيام التي نعيشها في شهرنا الفضيل فرصة قد لا تتكرر او تعود لنا من جديد.



نسأل الله ان يتقبل اعمالنا وطاعاتنا وأن يجمعنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة ويدخلنا معه والمسلمين من باب الريان.



ولاسيما أننا في هذا الشهر المبارك الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتُغلق فيه أبواب الجحيم وتُغل فيه مردة الشياطين.



قال رسول صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين».