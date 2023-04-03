محمد عودة لـ «الأنباء»: في كل عام دراسي المدرسة تخرّج ما لا يقل عن 20 طالباً من قائمة أوائل الثانوية

فهد العنزي لـ «الأنباء»: توفير جميع الوسائل لتهيئة الطلاب ليكونوا في مصاف الفائقين على مستوى الكويت





آلاء خليفة



كعادتها في كل عام نظمت المدرسة الوطنية الأهلية – بنين احتفالا بعيد العلم احتفت خلاله بطلابها المتفوقين في جميع المراحل الدراسية، حيث نظمت حفلا لتكريم الطلبة الفائقين بالمرحلة الابتدائية وتلاه حفل للطلبة الفائقين في المرحلتين المتوسطة والثانوية.



وقد شهد حفل تكريم الطلبة الفائقين من المرحلة الابتدائية حضور مدير عام المدرسة الوطنية الأهلية محمد عودة ومدير المرحلة الابتدائية فهد دخيل العنزي ومساعد مدير المرحلة الابتدائية خالد عبده بالإضافة إلى إداريي المدرسة والمعلمين وأولياء أمور الطلبة الفائقين، وقد تخلل الحفل الذي قدمه معلم اللغة العربية أحمد مجدي، فقرات عدة منها أنشودة يا معلمي، وقصيدة بعنوان أمي نداء محبة، ورقصة العرضة، ورقصة يوم البحار، فضلا عن فقرة الأمثال التي خصصت لأولياء الأمور وتم توزيع هدايا للفائزين.



وعلى هامش الحفل، ذكر مدير عام المدرسة الوطنية الأهلية محمد عودة لـ «الأنباء»: إن المدرسة دأبت على تنظيم هذا الحفل السنوي للاحتفاء بالطلبة المتفوقين من جميع المراحل الدراسية مؤكدا أن تنظيم وهذا يعد شكر لجميع المعلمين والموظفين بالمدرسة الوطنية على جهودهم طيلة العام الدراسي والتي أثمرت تميز هؤلاء الكوكبة من الطلبة الفائقين، آملا استمرار نجاح وتفوق الطلبة في جميع المراحل الدراسية.



وأفاد عودة بأنه في كل عام دراسي تخرج المدرسة الوطنية لا يقل عن 20 طالبا من قائمة الطلبة الأوائل في الثانوية العامة على الكويت تفوق معدلاتهم الـ 99% لافتا إلى أن أحد طلاب المدرسة حصل العام الماضي على نسبة 100% وجاء في المركز الأول على مستوى الكويت.



من ناحيته أكد مدير المرحلة الابتدائية في المدرسة الوطنية الأهلية فهد دخيل العنزي، حرص إدارة المدرسة على الاحتفاء بطلابها المتفوقين في جميع المراحل الدراسية لتشجيع الطلبة على الاستمرار في النجاح والتفوق والتميز

وذكر العنزي أن إستراتيجية المدرسة الوطنية الأهلية منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا تقوم على توفير أفضل سبل التعلم للطلبة وتأهيلهم علميا وعمليا لتخريج كوكبة تنفع دولتنا الحبيبة في مختلف المجالات مستقبلا، معربا عن فخره بأن المدرسة تخرج سنويا من المرحلة الثانوية طلبة يدخلون ضمن قائمة الطلبة الأوائل على الثانوية العامة سواء في القسم العلمي أو الأدبي.



وعلى صعيد متصل أوضح العنزي أن المدرسة الوطنية لا تهتم فقط بالجانب الأكاديمي، وإنما كذلك هناك اهتمام بدعم مهارات ومواهب الطلبة وهي سباقة دوما في المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وفي مجال الأعمال التطوعية وتحصد دوما مراكز متقدمة في تلك المنافسات، مؤكدا أن المدرسة تجتهد دوما في توفير جميع الوسائل والطرق من أجل تهيئة الطلاب لأن يكونون في مصاف الطلبة الفائقين على مستوى الكويت.