نظم نادي الطموح الرياضي الكويتي للإعاقات الذهنية والجمعية الكويتية لأهالي الاشخاص ذوي الإعاقة حفل القرقيعان السنوي بمدرسة صالح شهاب بمنطقة مشرف.



وأقيم الحفل بحضور مجلس إدارتي نادي الطموح الرياضي والجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة ود. ناهد العتيقي نائب رئيس هيئة الإعاقة وممثلي البعثات الديبلوماسية والجيش الاميركي ومختار منطقة الروضة وأولياء الأمور وعدد كبير من منتسبي النادي والجمعية، وسادت أجواء البهجة والفرح الاحتفالية التي مثلت احدى عاداتنا التراثية القديمة، والتي تساهم في ربط الأجيال الحديثة بموروثهم الشعبي والحفاظ على التراث والهوية الكويتية. وكعادته حمل قرقيعان الطموح مغزى أعمق في ادخال البسمة والسرور على الاشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم الفرصة لإبراز طاقاتهم ومواهبهم ودمجهم في المجتمع.



وتضمن الحفل العديد من الفقرات الغنائية والتراثية والترفيهية والأهازيج الشعبية الخاصة بالقرقيعان وعروض الفريسة وبوطبيلة وبوجسوم والمسابقات والهدايا للفائزين.



وأمضى الحضور أمسية ممتعة أدخلت الفرحة ورسمت البسمة على وجوه الجميع من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والحضور صغارا وكبارا. واختتم الحفل بتوزيع أكياس القرقيعان.