أقامت الجمعية الوطنية لحماية الطفل، جريا على عادتها، حفل القرقيعان السنوي لأطفال دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وبصحبة أطفال بعض المدعوات وأطفال المشاركات من أعضاء الجمعية وذلك مساء أمس الأول الجمعة، بمقرها الكائن بضاحية عبدالله السالم بمشاركة لولوة القطامي.



وأشارت رئيس الجمعية الوطنية لحماية الطفل د.سهام الفريح إلى نقصان عدد أطفال الرعاية، ما يعد مؤشرا إيجابيا بسبب الإقبال من الأسر البديلة على احتضان هؤلاء الأطفال، شاكرة المشاركات والجهات الداعمة بتقديم الهدايا للأطفال.



وقد تخلل الحفل تقديم الأغاني الفلكلورية الخاصة بالقرقيعان، وشارك الساحر الهندي بإسعاد الأطفال بتقديم وصلات من الألعاب السحرية، كما قدمت لجميع الأطفال الهدايا الخاصة برمضان مع هدايا ثقافية مختلفة.