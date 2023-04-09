

يقدم الشيخ سعد الشمري رسالة مهمة لكل مسلم، فيقول: ان المسلم مأمور بحفظ لسانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»، وجعل عنوان النجاة في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث «النجاة أن تمسك لسانك وأن يسعك بيتك وأن تبكي على خطيئتك»، وما يحصل في هذه الأيام وفي هذه الأزمان من اطلاق اللسان وعدم التقيد بما فيه خير ومنفعة في دينه ودنياه اوقع كثيرا من الناس في المشاكل والمهالك من الكذب والغيبة والنميمة والقذف والبهتان والتعيير والاستهزاء ورمي الاتهامات ونشر الشائعات، فهذه الامور التي تصدع المجتمع الواحد وتنشر فيهم العداوة والبغضاء، لاسيما الشائعات التي تزلزل المجتمع، وتشكك الناس في امرهم وتثير الفزع والقلق، وتغرس فيهم سوء الظن في المؤمنين والأبرياء، لاسيما اهل العلم والتقوى الذين جاء فيهم قوله سبحانه وتعالى (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات).



ولهذا، لابد للمسلمين جميعا ان يوقروا علماءهم وأئمتهم، وألا ينشروا لهم إلا ما صح عنهم او الافتاء به، وألا يبتروا كلامهم من اجل السبق الصحافي كما يقولون او من اجل اثارة مسألة من مسائل العلم حتى يحدث فتنة، وهذا يدل على خبث النفوس، وسوء الطوية، والكل عند الله سبحانه وتعالى محاسب، واذكر اخواني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم «إذا اصبح ابن آدم فإن الاعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا».