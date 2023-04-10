ترطيب الشفتين



هل يجوز أن يبل الصائم شفتيه الجافتين بريقه؟



يجوز للصائم أن يبل شفتيه عند جفافهما بريقه ولا حرج في ذلك.



أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر



هل يجوز دفع زكاة الفطر في أول رمضان؟



الأفضل ان يكون اخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين، وقد اجاز كثير من الفقهاء اخراجها قبل ذلك.



رمي الطعام الزائد



ما حكم رمي الطعام الزائد في سلة المهملات؟



الواجب هو عدم الاسراف في الطعام والشراب، وان يكتفي اهل البيت بحاجتهم منه، فإن زاد شيء فإنه يتواصل مع جمعيات حفظ الطعام ليتكفلوا بإيصاله للفقراء والمحتاجين.



الزكاة مالاً



ما حكم اخراج زكاة الفطر مالا؟



النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر طعاما من قوت اهل البلد وذهب جمع من العلماء الى مشروعية اخراج القيمة من زكاة الفطر، وهو الذي افتت به الهيئة الشرعية لبيت الزكاة وغيرها من الهيئات.



بلع أحمر الشفاه



هل احمر الشفاه يفسد الصيام إذا تم بلع شيء منه؟



الأفضل والأحوط للمسلمة أن تتجنب أحمر الشفاه حال الصيام خشية ابتلاع شيء منه، وقد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتياط لأمر الصيام، فقال: وبالغ في الاستنشاق الا أن تكون صائما.



قراءة القرآن بصمت



من ينظر في المصحف دون ان يحرك شفتيه، هل يعتبر قارئا للقرآن، وهل يترتب على ذلك الاجر الوارد في فضل القراءة؟



لا يعتبر هذا قارئا للقرآن ولا يحصل له فضل القراءة الا اذا تلفظ بالقرآن ولو ان يسمع نفسه، والله أعلم.



توزيع المصاحف



أخي يشتري مصاحف ويقوم بتوزيعها على المساجد، فهل يعتبر ذلك صدقة أم وقفا؟



نعم في ذلك أجر عظيم، فكل من قرأ في هذه المصاحف سيكون المتبرع بها شريكا له في الأجر بعون الله تعالى، ويعد كذلك من الوقف الشرعي.