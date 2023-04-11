أسامة دياب



أقام السفير العراقي لدى البلاد المنهل الصافي غبقة رمضانية بمناسبة الشهر الفضيل، حضرها عدد كبير من الديبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين، إضافة إلى مسؤولين كويتيين حاليين وسابقين وحشد كبير من المواطنين ومن أبناء الجالية العراقية.



وفي تصريحات على هامش الغبقة، قال السفير الصافي: تشرفنا باستقبال وجوه من المجتمع الكويتي والديبلوماسيين المعتمدين وأفراد الجالية العراقية في «بيت العراقيين» في السفارة العراقية، وهذه فرصة طيبة للاحتفال بهذا الشهر الكريم، والغبقة الرمضانية من العادات الطيبة الموجودة في الكويت والتي تجمع الأهل والمعارف والأصدقاء وتضفي جوا جميلا على هذا الشهر.



وإذ أعرب عن فرحته بحضور الجميع لهذه الغبقة، خص السفير العراقي بالشكر الإعلاميين على المجهود الذي يبذلونه وعلى تعبهم، قائلا «نحن نقدر تعبكم أمانة، وشكرا على حضوركم».



وقال الصافي «الكويت بلد شقيق وجار وعلاقاتنا ممتازة وتتطور من جيد إلى الأفضل، ونأمل من الله أن تكون هناك أمور طيبة في المستقبل القريب».



وردا على سؤال عن الرسالة التي سلمها إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والتي تتعلق بدعوة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى زيارة بغداد، قال الصافي: «هي دعوة من الرئيس عبداللطيف رشيد إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لزيارة العراق، ووعده بتلبيتها في هذه السنة»، مضيفا أنه «متى يقرر الجانب الكويتي موعد الزيارة، فهم في بيتهم الثاني إن شاء الله».



وفيما يتعلق بتاريخ الاجتماع القادم للجنة القانونية الخاص بترسيم الحدود لما بعد النقطة ١٦٢، قال الصافي «ستنعقد اللجنة في الكويت في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل»، موضحا أن اللجنة المشتركة «هي لجنة فنية قانونية تعنى بمسألة ترسيم الحدود البحرية لما بعد نقطة 162».









