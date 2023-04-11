

مفرح الشمري



بعد صراع مع المرض، توفي أمس الزميل الناقد السينمائي عماد النويري في القاهرة، وذلك بعد مسيرة حافلة بالعمل السينمائي، حيث ساهم بشكل كبير في نشر الثقافة السينمائية بالكويت من خلال منصبه في نادي الكويت للسينما كمدير له أكثر من 20 عاما لسنوات طويلة استطاع من خلالها استضافة العديد من النجوم والأفلام العربية والأجنبية.



الراحل الزميل عماد النويري محب للكويت خدمها بإخلاص مثلما كان يخدم بلده مصر، فهو حالة مصرية ـ كويتية ضحى وأفنى شبابه من أجل أداء الرسالة التي يؤمن بها.



أقام الراحل طوال مسيرته في نادي الكويت للسينما الورش في كتابة السيناريو والإخراج والتصوير والنقد، كما حافظ على ديوانية الأفلام الأسبوعية التي كانت نافذة مهمة على السينما العالمية والقومية، ولعل من آخر مبادراته تبينه مجموعة «استديو الأربعاء» التي أنعشت صالة النادي بعروض ونقاشات أسبوعية كل أربعاء، وكذلك تأسيس نادي السينما للأطفال.



والراحل عماد النويري الى جانب نشاطه الفني والإداري وثق لتاريخ السينما في الكويت والخليج في أكثر من كتاب، وعرف بها في مهرجانات عربية وخليجية، وكتب وأعد مجموعة من الأفلام القصيرة والتوثيقية، وكان له الفضل في استضافة عشرات السينمائيين العرب بعلاقاته الشخصية، منهم على سبيل المثال الراحلان يوسف شاهين وأحمد زكي، والفنانتان إلهام شاهين وبوسي، وغيرهم.



«الأنباء» تتقدم لأسرة الفقيد بأحر التعازي والمواساة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويغفر له ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).