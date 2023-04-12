هنأ رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بندر النصافي وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عامر الرطام، لنيله ثقة القيادة السياسية وسمو رئيس مجلس الوزراء، وتكليفه بالعمل الوزاري ضمن الفريق الحكومي وتوليه حقيبتي وزارة العدل ووزارة الأوقاف.



وقال النصافي، في تصريح صحافي، إن مجلس إدارة النقابة يتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات باسم جميع العاملين في إدارات وقطاعات الوزارة المختلفة للوزير الرطام على نيل الثقة الغالية، ويتمنى أن تكون هذه الثقة بداية انطلاقة جديدة لاستمرار تواصل عجلة الإصلاح والتنمية والتطوير.



وناشد الوزير الرطام تبني جميع قضايا العاملين في وزارة الأوقاف والدفاع عنها، وتوفير الامتيازات المستحقة لهم، والتي لاتزال متأخرة بسبب روتين وإجراءات الجهات الحكومية الأخرى، حتى يجد الموظف الأجواء المناسبة للعمل والإنتاج، متمنيا للوزير التوفيق والسداد في المرحلة المقبلة بإدارة العمل في وزارة الأوقاف.