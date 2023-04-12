القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات بشأن تداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دوليا.



وأوضح المركز الإعلامي، في بيان له امس، أنه قام بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لتداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دوليا، مشددة على أن كافة اللحوم المتداولة بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة سليمة وآمنة وخالية من أية هرمونات محظورة دوليا، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات الرقابية المعنية، من خلال سحب عينات عشوائية منها وتحليلها بالمعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها.



وأشارت إلى شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على جميع الأسواق والمجازر، وأماكن عرض وبيع اللحوم بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذبحها داخل المجازر المعتمدة.