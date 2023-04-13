ذنوب في نهار رمضان

هل الذنوب تتضاعف مثل الحسنات في شهر رمضان؟

الذنوب لا تتضاعف لا في زمان ولا مكان، لكنها تعظم في بعض الازمنة والامكنة والاحوال، فالذنوب في نهار رمضان ليست كالذنوب في غيره، والذنوب في بيت الله الحرام ليست كالذنوب في غيره، والذنوب حال الاحرام بحج او عمرة ليست كالذنوب في غيره من الاحوال.

أُتابع الإمام من بيتي

يوجد مسجد امام بيتي، فهل يجوز ان اصلي وانا في البيت وراء الامام حيث ان صوته يكون واضحا تماما؟

لا يصح لك ان تتابع امام المسجد في صلاة الجماعة وانت في البيت.

في بيتها أفضل

هل من المستحب للمرأة ان تصلي التراويح في المسجد؟

نعم، يستحب صلاة التراويح في المسجد، ولكن صلاتها في بيتها افضل واكثر استحبابا من صلاتها في المسجد.

نواقص المسجد

هل يجوز شراء نواقص المسجد من الزكاة؟

لا، لا يجوز شراء نواقص المسجد من الزكاة، فالزكاة حدد الله تعالى مصارفها في القرآن وبينها بيانا شافيا، وليس من مصارفها بناء المساجد او سد نواقصها.

الزواج في رمضان

يقول بعض الناس ان الزواج في رمضان مكروه، فهل هذا الكلام صحيح؟

هذا الكلام ليس بصحيح، لعدم الدليل عليه، فالزواج في رمضان كغيره من الاشهر، لا دليل على كراهته، فهو من الامور التي لا بأس بها، والله اعلم.