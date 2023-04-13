(وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين) الأنبياء: 84. نزلت هذه الآية في «رحمة» زوجة النبي أيوب وحفيدة النبي يوسف عليهما السلام.



ذكرت «رحمة» في القرآن ضمنا، حيث جاءت قصة النبي ايوب عليه السلام في القرآن الكريم بعدة آيات، ومن ذلك قوله تعالى: (وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين) الأنبياء: 83.



وتحدثت الآيات عن أيوب عليه السلام وابتلائه وصبره، كما تحدثت السير ان «رحمة» زوجة أيوب كانت وفية مخلصة لزوجها عاشت معه بإخلاص في السراء والضراء وصبرت على فقره ومرضه مدة طويلة، ووقفت بجانبه ولم تتخل عنه لحظة بعد ابتلائه الى ان انعم الله تعالى عليه بالشفاء وأعاد اليه صحته وماله.