الموافقة على التقويم الجامعي لجميع الكليات ما عدا كليات مركز العلوم الطبية و«الحقوق» للعامين الجامعيين 2024/2023 و2025/2024 والفصل الصيفي 2023/2022

اعتماد القواعد الأساسية للقبول والتحويل والأعداد المقترحة للعام 2023/2024

تفعيل صحيفة التخرج لبرنامج علوم السمع والنطق في كلية العلوم الطبية المساعدة



آلاء خليفة



ترأس مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.فهد الدبيس الرشيدي اجتماع مجلس الجامعة رقم 1/2023 يوم الأربعاء والذي عقد في قاعة اجتماعات مجلس الجامعة بمدينة صباح السالم الجامعية بحضور أعضاء مجلس الجامعة.



وفي تصريح له عقب الاجتماع ذكر أمين عام الجامعة بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة أ.د.فايز الظفيري أن مجلس الجامعة ناقش في اجتماعه البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث صدق على محضر الاجتماع رقم 6/ 2022 الذي عقد بتاريخ 12/12/2022، كما اطلع على تقرير متابعة قرارات مجلس الجامعة في اجتماعه رقم 6/2022، كما صدق على قرار مجلس الجامعة بالتمرير بتاريخ 31/1/2023 في شأن تجديد انتداب أعضاء الهيئة الأكاديمية التالية أسماؤهم انتدابا كليا لوزارة التعليم العالي، لمدة عام وهم:



كلية العلوم الإدارية



1 - أ.د.مشاري عبيد الهاجري رئيسا للمكتب الثقافي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارا من 1/2/2023.



2 - أ.د.نايف نزال غازي الشمري ملحقا ثقافيا في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية اعتبارا من 1/2/2023.



3 - د.حصة حمد العجيان ملحقا ثقافيا في لندن بالمملكة المتحدة اعتبارا من 1/2/2023.



4 - د.عبير عبدالكريم شرهان ملحقا ثقافيا في كانبرا بأستراليا اعتبارا من 1/2/2023.



كلية الهندسة والبترول



5 - د.فواز علي محمد عبدالملك رئيسا للمكتب الثقافي في لوس أنجيليس بالولايات المتحدة الأميركية اعتبارا من 1/2/2023.



كلية الشريعة والدراسات الإسلامية



6 - د.عبدالرحمن عبدالله الرجعان ملحقا ثقافيا في القاهرة بجمهورية مصر العربية اعتبارا من 1/3/2023.



كلية الحقوق



7 - د.بندر ماجد بدر المطيري ملحقا ثقافيا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارا من 1/3/2023.



كلية العلوم



8 - أ.د.فهيمة عبدالحميد العوضي رئيسا للمكتب الثقافي في دبلن بإيرلندا اعتبارا من 1/2/2023.



وأضاف الظفيري أن المجلس قد صدق على قرار مجلس الجامعة بالتمرير بتاريخ 20/3/2023 الآتي:



أولا: التأكيد على أن الدراسة في الجامعة حضوريا في جميع المقررات وفقا للائحة نظام المقررات.



ثانيا: جواز تحويل الشعب التي تتخللها الفترة من الساعة 5-7 مساء أو جزء منها إلى التعليم عن بعد خلال شهر رمضان المبارك بناء على طلب أستاذ المقرر وموافقة القسم العلمي وعميد الكلية المعنيين، وذلك بعد التنسيق مع عميد القبول والتسجيل.



ثالثا: تفويض مدير الجامعة بالموافقة على رأي أي من الكليات فيما تراه أكثر ملاءمة ومناسبة لطبيعة مقرراتها الدراسية خلال الفترة المشار إليها.



وأشار إلى موافقة مجلس الجامعة على الميزانية العمومية والحساب الختامي لمجلس النشر العلمي والمجلات العلمية ولجنة التأليف والتعريب والنشر عن السنة المالية 2021/2022.



كما وافق المجلس على اقتراح تعديل بعض مواد اللائحة المالية للجنة المركزية لدعم الجامعة في ضوء طلب ديوان المحاسبة بشأن اتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بأعمال اللجنة في إطار العمل على تلافي الملاحظات الواردة في تعقيب الديوان للسنة المالية 2021/2022، ووافق على تعديل الهيكل التنظيمي المطور لجامعة الكويت بإلغاء جميع الشعب الإدارية فور خلوها من شاغريها عدا الموجود منها في الكليات، وذلك في ضوء كتاب ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.



وأشار إلى موافقة المجلس على اقتراح مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية بشأن تعديل بعض المواد من لائحة شؤون أعضاء الهيئة الأكاديمية:



أ‌ - المواد (25 و26 و27).



ب‌ - البند (ز) من المادة (29).



والموافقة على اقتراح تعديل المادة 4 من لائحة إجازات أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة.



كما وافق المجلس على اقتراح تطوير استبانة تقييم الأداء التدريسي لأعضاء الهيئة الأكاديمية بجامعة الكويت.



كما وافق المجلس على اقتراح تعديل البند (أ) من المادة 13 (مدة البعثة) من لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي جامعة الكويت للتخصصات الإكلينيكية.



وأضاف ان المجلس وافق على اقتراح تفعيل صحيفة التخرج لبرنامج علوم السمع والنطق في كلية العلوم الطبية المساعدة، في ضوء موافقة لجنة الشؤون العلمية.



وبين الظفيري أن المجلس اطلع على الضوابط والمعايير المقترحة لإطلاق أسماء الأفراد والجهات على قاعات ومختبرات جامعة الكويت، كما اطلع على التقرير الدوري النصف السنوي لتصنيف جامعة الكويت، واطلع على التوصيات الواردة في تقرير لجنة دراسة الإجراءات الواجب اتباعها لتحصيل الرسوم الدراسية عند قبول الطلبة الأجانب من خريجي المرحلة الثانوية في جامعة الكويت.



كما وافق على اقتراح تمديد الخطة الإستراتيجية الخمسية للجامعة 2018-2022 إلى 2018-2023 ليكون العام الأكاديمي 2023/2024 هو العام المتمم للخطة الخمسية السابقة، ووافق على اقتراح تعديل نص البند (4/أ) من المادة (69) من قواعد وإجراءات دعم البحث العلمي المعدلة في قرارات مجلس الجامعة في اجتماعها رقم (4/2018).



كما وافق المجلس على تعديل لائحة فعالية يوم الملصق العلمي.



واستعرض المجلس التقرير السنوي لكل من: مجلس النشر العلمي ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية)، ولفت إلى موافقة المجلس على اقتراح تعديل بعض مواد من لائحة تنظيم حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، ووافق على اقتراح كلية الدراسات العليا في شأن المعايير والضوابط العامة لمكتب الاستشارات والتدريب بالكلية في ضوء قرار مجلس الجامعة في اجتماعه رقم (4/2021) بتاريخ 20/6/2021.



وأشار الظفيري إلى موافقة المجلس على اقتراح عمادة القبول والتسجيل بشأن القواعد الأساسية للقبول والتحويل وأبرز التعديلات عليها، والأعداد المقترحة للقبول في جامعة الكويت للعام الجامعي 2023/2024.



وتمت الموافقة على مقترح عمادة القبول والتسجيل بشأن التقويم الجامعي لجميع الكليات ما عدا كليات مركز العلوم الطبية وكلية الحقوق للعامين الجامعيين (2024/2023، 2025/2024)، والفـصـــل الـصـيـفـــــي (2023/2022)، ووافق على مقترح زيادة عدد المقررات المطروحة للفصل الدراسي الصيفي بنسبة 20%.



كما وافق المجلس على تعيين أعضاء الهيئة الأكاديمية، اعتبارا من اليوم التالي لرفع وقف التعيين وفقا لقرار مجلس الوزراء والتعميم الصادر من ديوان الخدمة المدنية.



ترقيات الكليات الإنسانية والاجتماعية



1 - د.عيسى حميد زويد العنزي - الحقوق - القانون الدولي - أستاذ.



2 - د.أحمد سلامة كياد العنزي - التربية الإدارة التربوية - أستاذ.



3 - د.عبدالله جاسم الهاجري - التربية المناهج وطرق التدريس - أستاذ.



4 - د.غازي عنيزان الرشيدي - التربية أصول التربية - أستاذ.



5 - د.مزنة سعد العازمي - التربية الإدارة التربوية - أستاذ.



6 - د.معدي مهدي العجمي - التربية المناهج وطرق التدريس - أستاذ.



7 - د.هناء غالب الأمعري - التربية المناهج وطرق التدريس - أستاذ.



8 - د.شارلين القلاف - العلوم الاجتماعية - دراسات المعلومات - أستاذ.



9 - د.لبنى أحمد القاضي - العلوم الاجتماعية -الاجتماع والخدمة الاجتماعية - أستاذ.



10 - د.عبدالله جواد سلطان - العلوم الإدارية - الإدارة والتسويق - أستاذ.



11 - د.إيمان خالد القطان - الحقوق - القانون الجزائي - أستاذ مشارك.



12 - د.بشاير يوسف الماجد - الحقوق - القانون الخاص - أستاذ مشارك.



13 - د.محمد ضاوي العصيمي - الشريعة والدراسات الإسلامية - الفقه وأصول الفقه - أستاذ مشارك.



14 - د.محمد مهدي العجمي - الشريعة والدراسات الإسلامية - الفقه المقارن والسياسة الشرعية - أستاذ مشارك.



15 - د.أحمد سليمان عباس سليمان - التربية المناهج وطرق التدريس - أستاذ مشارك.



16 - د.سارة حمود النفيشان - التربية أصول التربية - أستاذ مشارك.



17 - د.سالم مطرود الشمري التربية - المناهج وطرق التدريس - أستاذ مشارك.



18 - د.عبدالله يوسف الفيلكاوي التربية - المناهج وطرق التدريس - أستاذ مشارك.



19 - د.علي محمد الأنصاري - التربية - الإدارة التربوية - أستاذ مشارك.



20 - د.فهد زبن صطم الشمري - التربية - المناهج وطرق التدريس - أستاذ مشارك.



21 - د.وليد خالد العنزي - التربية - المناهج وطرق التدريس - أستاذ مشارك.



22 - د.موسى محمد أحمد القطان - التربية - المناهج وطرق التدريس - أستاذ مشارك.



23 - د.زينب منجد بدر القناعي - العلوم - الإدارية نظم المعلومات وإدارة العمليات - أستاذ مشارك.



24 - د.رياض يوسف محمد فرس - العلوم الإدارية - الاقتصاد - أستاذ مشارك.



25 - د.وفاء عدنان العرادي - العلوم الاجتماعية - العلوم السياسية - أستاذ مشارك.



26 - د.حسين عباس مراد - آداب الإعلام - أستاذ مشارك.

ترقيات الكليات العملية



1 - د.جاسم يوسف الهاشل - الطب - الأمراض الباطنية - أستاذ.

2 - د.كمال محمد مطر عبيد - الصيدلة - علم الأدوية والعلاجيات - أستاذ.

3 - د.أكرم محمود اسبيته - العلوم الطبية المساعدة - علوم الأشعة - أستاذ.

4 - د.إلياس فغناس - العلوم - الفيزياء - أستاذ.

5 - د.باناجيوتس كوكالس - العلوم - الفيزياء - أستاذ مشارك.

6 - د.سحر سلطان عيسى - الطب - علم الجراثيم - أستاذ مشارك.

7 - د.عائشة عبداللطيف الجارالله - الطب - الكيمياء الحيوية - أستاذ مشارك.

8 - د.فاطمة جساب السعيدي - الطب - الطب النووي - أستاذ مشارك.

9 - د.منى عبدالله جاسم الصانع - طب الأسنان - العلوم الوقائية وعلوم النمو والتطور - أستاذ مشارك.

10 - د.يعقوب يوسف محمد التراكمة - طب الأسنان - العلوم الترميمية والتعويضية - أستاذ مشارك.