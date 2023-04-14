إبر فيتامين



وصف لي الطبيب ان استمر على ابر مغذية، فهل صيامي صحيح؟



٭ الإبر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد استخدامها، اما الابر العادية فلا تفطر الصائم.



ليس منفذاً للجوف



ما حكم إدخال انبوب دقيق في الاحليل طبيا، وهل يفسد الصيام؟



٭ لا يفسد الصيام ولا يؤثر فيه لأن الإحليل ليس منفذا مباشرا للجوف، والله أعلم.



غضوا أبصاركم



ما حكم من ينظر وهو صائم للنساء؟



٭ يحرم النظر الى النساء، وإذا كان بشهوة كان التحريم أشد، لقول الله سبحانه (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم)، ولأن اطلاق النظر من وسائل وقوع الفاحشة فالواجب غض البصر مع الحذر.



اشتد عليه الظمأ



ما حكم من اشتد عليه الظمأ فشرب الماء؟



٭ عليه قضاء ولا كفارة عليه في أصح اقوال العلماء، وعليه التوبة مع القضاء إذا كان قد تساهل في ذلك ولم يصبر، أما الكفارة فلا تجب الا على من جامع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام.



الحجامة



هل الحجامة تفطر الصيام؟



٭ الذي عليه الحنابلة وأهل الحديث انها تفسد الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم «أفطر الحاجم والمحجوم» رواه أهل السنن، ولأن الحجامة تضعف الصائم، ومثلها التبرع بالدم فإنه يفسد الصيام، اما عينة الدم للتحاليل او الدم الناتج عن خلع الضرس مثلا فلا يؤثر لأنه يسير.



تجاوز البلد



ماذا يشترط للفطر اثناء السفر؟



٭ ذكر اهل العلم ان الصائم إذا اراد السفر فلا يباح له الفطر الا اذا جاوز عامر بلده، اما نية السفر فلا تكفي بل لابد ان يتجاوز البلد، فإذا كان المطار داخل البلد فلا يجوز له الفطر، فلو اقلعت الطائرة جاز له الفطر حتى ولو كان يشاهد بيوت بلده، والله أعلم.