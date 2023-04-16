التبرع بالدم



هل التبرع بالدم يؤثر في الصيام؟



٭ نعم، إذا كان كثيرا فإنه يفطر لأنه يوهن البدن وأشبه بالحجامة فإنها تفطر للحديث ولقول جمع من أهل العلم.



حقن تغذية الكلى



ما حكم حقن علاج الفشل الكلوي أثناء الصوم؟



٭ إذا كان يستغني بهذا الحقن عن الطعام والشراب فإنها وسيلة مفطرة أما اذا كانت علاجية فلا تفطر، وإن كان غير مضطر لها في النهار فإنه يؤخرها الى الليل.



أقراص تحت اللسان



هل الأقراص التي توضع تحت اللسان لمرضى القلب تفطر الصائم؟



٭ أفتى العلماء المعاصرون بأن هذه الحبوب لا تفطر، لأنها لا تصل الى الجوف وإن وصل فشيء يسير لا يؤثر ولا يتقصد بلعه. والله أعلم.



منظار المعدة



ما حكم منظار المعدة أثناء الصوم؟



٭ المنظار عموما لا يفطر إلا إذا كانت فيه مادة دواء او دهن ونحوه فإنه يفطر. والله أعلم.



الاختبارات



هل الامتحانات تبيح الفطر في رمضان؟



٭ لا أبدا، بل قد يعينه الصيام عليها بعون الله له، كيف يباح له الفطر بهذا الأمر الذي لا يعد عذرا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل به أحد من أهل العلم المعاصرين؟ فليتق الله أبناؤنا وإخواننا وأخواتنا الطلبة والطالبات ولتنشرح صدورهم بالصوم الذي هو من أجل العبادات التي تقرب الى الله تعالى.



كيف يكون إفطار الصائم في الجو؟



٭ إفطاره كإفطار من كان في الأرض، متى ما تحقق غروب الشمس فله أن يفطر، ولا يجوز له ان يفطر والشمس قائمة اعتمادا منه على الساعة. والله أعلم.



وبالمناسبة، لابد ان اشير الى افضلية الفطر على الصوم للمسافر لأن الله يحب ان تؤتى رخصه.