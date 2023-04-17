تخلف ثلاثة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. وقد تخلف الثلاثة عن غزوة تبوك التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم من دون عذر، فأنزل الله فيهم آيات.



وقد امتحنهم الله وتمت مقاطعتهم من قبل المجتمع بكامله حتى تاب الله عليهم.



وأنزل الله تعالى: (لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العُسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خُلِّفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) (سورة التوبة: 117 - 119)