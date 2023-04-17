في شهر الاحتفال بالشباب الكويتي نقول لكل شاب وشابة أنتم قادرون على تحقيق أهدافكم بالمثابرة والإصرار والعزيمة

الفريق هو من يصنع الغواصة الآلية ويقوم بتركيبها وعمل المواتير التي تعمل تحت الماء

نستعد على قدم وساق للمشاركة في بطولة العالم بالولايات المتحدة خلال مايو المقبل

نشكر الهيئة العامة للشباب الداعم الأول والرئيسي للطاقات والإبداعات الشبابية الكويتية

حققنا رقماً قياسياً في عبور الغواصة من خلال حلقات دائرية خلال دقيقة ونصف فقط

أجرت الحوار: آلاء خليفة

الشباب الكويتي مفعم بالطموح والإبداع، وعندما يجد الدعم والتشجيع فإنه يتصدر منصات التتويج في مختلف المنافسات التي يخوضها سواء الرياضية منها أو العلمية والثقافية، والأمثلة على ذلك كثيرة، وأمام النجاحات الشبابية المتنوعة منحت الدولة الشباب الأولوية في خططها التنموية وخصصت لهم العديد من المشاريع والبرامج التي تستهدف دعم مهاراتهم وصقل خبراتهم في مختلف المجالات، باعتبارهم ثروة الوطن وأساس تقدمها وتطورها. مؤخرا استطاعت مجموعة من الشباب الكويتي من فريقي «Blue Tech YPA Hs» و «Blue Tech YPA OC» ، حصد بطولة غرب آسيا في منافسات الغواصات الآلية والتي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وهو ما أهلهم لخوض منافسات بطولة العالم التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية خلال مايو المقبل، وفور عودتهم من الإمارات استقبلهم وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، وأشاد بكفاءاتهم وإبداعاتهم في مختلف المحافل التي يشاركون فيها محليا وعالميا، وأعرب عن سعادته بالشباب الكويتي المميز الذي رفع اسم الكويت عاليا، داعيا إياهم لبذل المزيد من الجهد والعمل لحصد أعلى المراكز، مضيفا أنه رغم أن أعمارهم صغيرة إلا أن عطاءاتهم كبيرة،وحثهم على الاستمرار في النجاح والتميز. «الأنباء» بدورها التقت عددا من أعضاء فريقي «Blue Tech YPA Hs» و «Blue Tech YPA OC» المشاركين في المسابقة، بحضور منسق برنامج «وادي الشباب» التابع للهيئة العامة للشباب محمد الظفيري، وأحد مدربي الفريق عبدالله الحبشي، لتسليط الضوء على مسابقة الغواصات الآلية ومشاركتهم في تصفيات غرب آسيا، والوقوف على استعداداتهم للمشاركة في بطولة العالم التي ستجرى في الولايات المتحدة الأميركية والعديد من الأمور الأخرى فإلى التفاصيل:

بداية قالت رئيسة فريق Blue Tech حوراء ميرزا، إن فريقها هو أول فريق كويتي يشارك في بطولة الغواصات الآلية، موضحة أنه شارك العام الماضي بعدد 3 طلبة وكان من بين أهدافهم زيادة عدد الفرق والأعضاء وبالفعل زاد عدد الفرق إلى 12 فريقا، ووصل عدد الأعضاء إلى 31 عضوا، مشيرة إلى أن الفريق تمكن من تحقيق مراكز متقدمة في تصفيات غرب آسيا التي عقدت مؤخرا في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي حصل فيها الفريق على المركز الأول ما جعله يتأهل للمشاركة في بطولة العالم التي ستعقد بشهر مايو المقبل في الولايات المتحدة الأميركية.



وأشادت ميرزا بالدعم اللا محدود من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري موضحة أن هذا الأمر ليس بغريب عليه فمنذ توليه الوزارة وهو يولي اهتماما بالغا بفئة الشباب ويسخّر كل الإمكانيات لدعم طاقاتهم وإبداعاتهم في كل المجالات، لافتة إلى أن الوزير استقبلهم في مكتبه وقام بتكريم أعضاء الفريق، وبالتالي له منا الشكر والتقدير والعرفان، وقد حثنا على أن نكون دوما خير سفراء لدولتنا الحبيبة الكويت ورفع اسمها عاليا في جميع المحافل المحلية والدولية.



وأفادت ميرزا بأن أعضاء فريق Blue Tech استطاعوا تحقيق الوحدة الوطنية وهو ما يميز الفريق «فجميعنا على قلب واحد» مؤكدة أن أساس نجاح أي فريق هو التعاضد والتعاون وتقسيم الأدوار والمهام وهو ما يميز الفريق وما ساعده على حصد المراكز الأولى في المسابقات التي خاضها آملة تحقيق مراكز متقدمة في بطولة العالم بأميركا وإيصال الكويت إلى العالمية في مسابقات الغواصات الآلية مؤكدة أن الشباب الكويتي قادر على تحقيق الأهداف ورفع اسم ديرته في كل المحافل أيا كانت الأعمار صغارا وكبيرا فجميعنا نجتمع في النهاية على حب هذا الوطن ومحاولة رد الجميل له بكل الطرق والوسائل.



وذكرت أنهم بعد حصولهم على المركز الأول في تصفيات غرب آسيا في مسابقة Seaperch الإقليمية للغواصات الآلية تأهلوا للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في أميركا خلال شهر مايو المقبل لافتة إلى أن الاستعدادات حاليا على قدم وساق والتدريبات مكثفة بشكل مستمر للاستعداد لتلك البطولة موضحة أن الفريق يضع نصب اعينه تحقيق مراكز متقدمة في البطولة ورفع اسم الكويت عاليا.



فوائد عظيمة:



من جانبه، تحدث عضو الفريق ثامر عمر عن مسابقة seaperch الإقليمية للغواصات الآلية موضحا أن المسابقة كانت عبارة عن غواصات آلية تحت الماء يتم التحكم فيها بواسطة الريموت كنترول مشيرا إلى أن الفريق هو من يصنع تلك الغواصة ويقوم بتركيبها وعمل المواتير التي تعمل تحت الماء وعزلها عن الماء، موضحا أن تلك الغواصات تفيد في الحفاـظ على الأحياء المائية.



ولفت إلى أن المشاركة هي الثانية لدولة الكويت في تلك المسابقة حيث شارك الفريق العام الماضي في 2022 وحصل على المركز الأول، للعام الثاني على التوالي، وهذه هي المشاركة الثانية للفريق في تصفيات غرب آسيا التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل الله حصدنا المركز الأول في الترتيب العام والمركز الأول في open class والمركز الثاني في middle school.



وذكر عمر أن الكويت زاخرة بالطاقات والكفاءات الشبابية والقادرة على خدمة دولة الكويت في جميع المجالات ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل المحلية والعالمية.



توفير الإمكانات



من ناحيته، قال عضو الفريق عذبي أبو الروس: نود أن نوجه جزيل الشكر والتقدير للمدربين الذين لم يألون جهدا في دعمنا طيلة فترة الاستعداد للمسابقة ولولاهم بعد الله عز وجل لم نكن لنتمكن من الحصول على المركز الأول كما أود أن أوجه جزيل الشكر والتقدير للهيئة العامة للشباب التي تدعم دوما كل الطاقات والإبداعات الشبابية وتسخر للشباب الكويتي جميع الإمكانيات اللازمة في كل المجالات.



وأشار أبو الروس إلى أن مسابقة الغواصات الآلية هي عبارة عن غواصات تغوص تحت الماء وتقوم بعمل عدة مهام من خلال التحكم بها بواسطة أعضاء الفريق فوق الماء عن طريق الريموت كنترول ومن تلك المهام كانت عبور الغواصة من خلال حلقات دائرية بأسرع وقت ممكن وتمكنا من أن تعبر خلال دقيقة ونصف فقط محققين رقما قياسيا في هذا المجال،



وذكر أبو الروس أن أعضاء الفريق يعملون بروح التعاون والأخوة وجميعهم اجتمعوا على هدف واحد وهو التأهل لبطولة العالم للغواصات الآلية في اميركا والتي نأمل أن نحصد فيها مراكز تليق باسم دولة الكويت وسمعتها بين دول العالم ونرفع علم الكويت عاليا.



ووجه أبو الروس كلمة للشباب الكويتي بأنهم قادرون على الوصول إلى تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم ولكن عليهم بالإصرار والمثابرة والمحاولة دوما لحين الوصول لما يطمحون إليه.



رفع اسم الكويت



بدوره، قال عضو الفريق صالح عمر: لقد شاركت مع أعضاء الفريق في مسابقة seaperch في تصفيات غرب آسيا، وأشعر بالفخر والاعتزاز بعد حصولنا على المركز الأول في المسابقة وتأهلنا للمشاركة في بطولة العالم.



وأكد عمر أن هدف الفريق هو بذل قصارى جهده للحصول على مراكز متقدمة في البطولة ورفع اسم الكويت عاليا موجها جزيل الشكر والتقدير للهيئة العامة للشباب على الدعم اللا محدود الذي تقدمه للشباب الكويتي في كل المجالات، لافتا إلى أن الهيئة العامة للشباب قامت بتوفير مراكز لتدريب الفريق قبل ذهابنا إلى تصفيات غرب آسيا في الإمارات والآن سيقومون بتوفير مراكز أيضا للتدريب والاستعداد لبطولة العالم في الولايات المتحدة الأميركية.



محمد الظفيري: أصغر فريق تقني تحت مظلة «الشباب»



ذكر منسق برنامج وادي الشباب التابع للهيئة العامة للشباب محمد صالح الظفيري، أن الفريق تأسس عن طريق برنامج وادي الشباب التابع للهيئة العامة للشباب وهو برنامج مختص بالبرمجيات والإلكترونيات والروبوتكس والتصميم الهندسي.



وتابع أنه من خلال هذا البرنامج يتم تقديم العديد من الدورات التدريبية والندوات العلمية والبرمجية والتقنية حتى وصلنا إلى تأسيس فريق تقني وهو اصغر فريق تقني في دولة الكويت تحت مظلة الهيئة العامة للشباب وهو أول فريق كويتي مختص بالتكنولوجيا.



وأفاد الظفيري بأن الفريق شارك في بطولة غرب آسيا عام 2022 وحصد المركز الأول، وفي 2023 حصل الفريق للمرة الثانية على التوالي على المركز الأول ومن ثم تأهلنا للمشاركة في بطولة العالم للغواصات الآلية التي ستعقد في الولايات المتحدة الأميركية في مايو المقبل.



وأكد اهتمام الهيئة العامة للشباب بدعم تلك الطاقات الشبابية الكويتية وإبداعاتهم المتميزة من خلال تبني الهيئة للعديد من البرامج. لافتا إلى أن الدعم لا محدود، موضحا أن الفريق بدأ بشخصين وهما محمد البحر وحوراء ميرزا واليوم وصل عدد أعضاء الفريق إلى 31 شخصا «أقل من 18 عاما».



وكشف الظفيري أن الهيئة العامة للشباب ستقوم قريبا بعمل زيارات ميدانية عن طريق المختبر المتنقل «فاب باص» يجوب دولة الكويت في زيارات للمدارس والمجمعات التجارية والحدائق العامة وأماكن تجمعات المواطنين والمقيمين بدولة الكويت لتقديم خدمات سواء في الروبوتكس او الـ3D او الليزر أو في جميع الأمور التكنولوجية بالإضافة إلى تعريف المجتمع بما يقدمه «وادي الشباب» من ورش ودورات تدريبية.



وبمناسبة يوم الشباب الكويتي في شهر مارس قال الظفيري: الشباب الكويتي لديه الكثير من الطاقات والإبداعات مؤكدا أن أبواب الهيئة العامة للشباب مفتوحة دوما لهم لتبني إبداعاتهم وابتكاراتهم وتقديم جميع أنواع الدعم الذي يحتاجونه في مختلف المجالات آملا أن يشهد يوم الشباب الكويتي العام القادم حصولهم على المزيد من الإنجازات والمراكز في المحافل المحلية والدولية.



عبدالله الحبشي: رغبة وإصرار من الأبطال للاستعداد للبطولة العالمية



عبر عبدالله الحبشي، وهو أحد مدربي الفريق عن فخره بوجود كوكبة من الطاقات الشبابية الكويتية المتميزة، مشيدا بالتزامهم أثناء فترة التدريب ورغبتهم وإصرارهم على التعلم والاستعداد للبطولة وكانوا متميزين في تلقي جميع المعلومات والملاحظات التي أسداها لهم المدربون خلال فترة التدريب، وهذا الأمر ساعدنا في فترة زمنية قصيرة «لمدة أسبوع واحد فقط»، وتمكنوا من تحقيق المركز الأول في تصفيفات غرب آسيا بما جعلهم يتأهلون للمشاركة في بطولة العالم.



وأشار الحبشي إلى أن الفترة القادمة ستشهد تدريبا مكثفا للفريق قبل ذهابهم لبطولة العالم في اميركا في مايو المقبل وسنعلمهم الخطوات الأساسية التي يحتاجون إليها للحصول على المراكز الأولى.



وتوجه الحبشي بالشكر والتقدير للهيئة العامة للشباب على تقديمها الدعم الكامل لهؤلاء الشباب بما ساعدهم على حصد المراكز الأولى في المسابقة، موضحا أن الهيئة العامة للشباب تسخر كل الإمكانيات المتاحة لدعم الشباب في جميع المجالات، معربا عن فخره بالشباب الكويتي المبدع القادر على تمثيل الكويت خير تمثيل في جميع المحافل سواء المحلية أو العالمية.