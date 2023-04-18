

الغيبة



هل الغيبة تفسد الصيام؟



٭ لا تفسد الصيام ولكن تنقص من أجره، والمسلم منهي عن اغتياب الناس وتعييرهم ونحو ذلك، وعليه ان يحفظ لسانه ويحقق المقصود من الصوم الذي هو إنشاء التقوى في القلوب والأعمال. والله أعلم.



تلقي الدم من المتبرع



ما حكم تلقي الدم للصائم من المتبرع، بمعنى اذا نقل الدم للصائم، فهل يفطر أم لا؟



٭ إنه يفطر على اصح قول العلماء، لأن الدم هو خلاصة الغذاء، والى هذا القول ذهب كثير من العلماء المعاصرين منهم الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز، رحمه الله، والله أعلم.



النظر للنساء في الصيام



ما حكم من ينظر وهو صائم للنساء؟



٭ يحرم النظر الى النساء، وإذا كان بشهوة كان التحريم أشد، لقول الله سبحانه (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم)، ولأن اطلاق النظر من وسائل وقوع الفاحشة، فالواجب غض البصر مع الحذر.



عورة المريض



هل نظر الممرضة إلى عورة المريض يبطل الصوم؟



٭ هذا النظر تحتاجه الممرضة للعلاج فلا يؤثر في الصيام، ولكن العلماء ذكروا ان تكرار النظر لشهوة يفسد الصوم، والله أعلم.



الحجامة



هل الحجامة تفطر الصيام؟



٭ الذي عليه الحنابلة واهل الحديث انها تفسد الصيام لقوله صلى الله عليه وسلم «أفطر الحاجم والمحجوم»، رواه اهل السنن، ولأن الحجامة تضعف الصائم، ومثلها التبرع بالدم فإنه يفسد الصيام، اما عينة الدم للتحاليل او الدم الناتج عن خلع الضرس مثلا فلا يؤثر لأنه يسير.