

تفقد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف محطتي الرصد الثابتتين في الجزيرة الصناعية الشمالية والجزيرة الصناعية الجنوبية لجسر جابر والتابعتين لمركز سمو الشيخ سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي في الحرس الوطني.



وقام نائب رئيس الحرس الوطني بجولة في المحطتين واطلع على ما تحتويانه من ‏أجهزة كشف الملوثات الكيماوية ‏والإشعاعية والبيولوجية، وإعطاء القراءات الدقيقة لها ودورها في إسناد أجهزة الدولة المعنية بالشأن البيئي.



وأوضح نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف أن هاتين المحطتين ضمن 29 محطة رصد برية ثابتة أنشأها مركز سمو الشيخ سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي في الحرس الوطني موزعة على عدد من مناطق الكويت، مشيرا إلى وجود 5 محطات رصد (بويات) في المياه الإقليمية الكويتية وجار إنشاء 10 محطات بحرية أخرى لتعزيز منظومة الرصد الإشعاعي وحماية البيئة الكويتية من التلوث.



وأكد أهمية مركز سمو الشيخ سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي، حيث وضع الحرس الوطني منظومة المركز تحت خدمة الأهداف الوطنية بدولة الكويت بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة في الدولة للحفاظ على أمن البلاد وحماية بيئتها من التلوث تطبيقا للتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد. وأضاف أن المركز يضم أحدث المعدات والأجهزة الدقيقة ويقوم بواجباته بعمليات الكشف الكيماوي والإشعاعي من خلال محطات الرصد الثابتة ودوريات استطلاع الكشف الإشعاعي والكيماوي على مناطق مختارة من الدولة وتسجيل القراءات بمعدلات التلوث، ومكافحة التسرب الإشعاعي.