

خلال الحملة المستمرة لغاية نهاية شهر رمضان المبارك، تقدم شركة أوتوماك للسيارات الفرصة لكل عميل يشتري سيارة فورثنغ «T5 EVO» جديدة، فرصة واحدة لدخول السحب النهائي على استرداد قيمة السيارة نقدا والتي تصل إلى 7950 دينارا، بالإضافة إلى ما سبق، سيستفيد العملاء أيضا من:



٭ كفالة 5 سنوات ـ عداد مفتوح.



٭ باقة صيانة «زيت وفلتر» 5 سنوات أو 100 ألف كم.



٭ خدمة مساعدة على الطريق 7/24 لمدة 5 سنوات.



وفي نظرة على مواصفات وتقنيات السيارة الجديدة، فقد تم تزويد فورثنغ T5 EVO بمحرك ميتسوبيشي من 4 اسطوانات 1.5 تيربو عالي الأداء بقوة 197 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 285.

وتم تجهيزها بواحد من أفضل ناقلات الحركة وعلبة تروس Magna ذات ٧ سرعات مزدوجة القابض.

وتم اخضاع المحرك لاختبارات عملية وعلى طرقات مختلفة وفي ظروف مناخية متنوعة من الجبال الى الطرق السريعة والصحراء وغيرها حتى بلغت المسافات الاختبارية أكثر من 8 ملايين كم، علما أن استهلاك الوقود لكل 100 كم يبلغ 6.6 ليترات فقط.

أما بالنسبة للمقصورة الداخلية للسيارة فهي مجهزة بمقاعد مريحة من جلد النابا مع لمسات باللون الأحمر المطرزة بتصميم فرنسي. ومن التجهيزات الداخلية شاشة معلومات ونظام ترفيه مدمجين بقياس 20.5 انشا وصندوق تخزين بتحكم مركزي، صندوق تدفئة وتبريد في مسند الذراع ومساحة تخزين سفلية.

وتأتي بمنقي هواء ومكيف بتقنية CN95 ينقي الهواء الداخلي حتى يوفر للركاب تنفسا صحيا خلال القيادة. كما تأتي السيارة بمساحات ذكية لتوفر لكل الركاب الراحة أثناء القيادة.



أما بالنسبة لمواصفات السلامة والأمان فتتطابق سيارة فورثنغ مع معايير السلامة العالية لبرنامج EURO NCAP الأوروبي من فئة الخمس نجوم.

حيث تم تزويدها بنظام الثبات الالكتروني من بوش الالمانية، بالاضافة الى نسبة الفولاذ العالي في هيكل السيارة التي يصل الى اكثر من 76% و6 وسائد هوائية موزعة على المقصورة، ونظام فرملة متطور يساعد السيارة على التوقف مرة واحدة بانسيابية، كما تم تجهيزيها بكاميرا رؤية محيطية 360 وحساسات أمامية وخلفية لتسهيل قيادة السائق.