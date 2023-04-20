

عقدت شركة مجموعة أسس القابضة اجتماع الجمعية العامة العادية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، حيث تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين، متمثلة في أرباح نقدية بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 8 فلوس لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية والموافق يوم الاثنين 15 مايو 2023، ويتم توزيعها على المساهمين في يوم التوزيع المحدد بثلاثة أيام عمل بعد يوم الاستحقاق المعتمد من الجمعية العامة الموافق يوم الخميس 18 مايو 2023، على أن تخضع تلك التوصية لموافقة الجمعية العامة، مع تفويض ممثل الشركة القانوني بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

كما وافقت الجمعية العامة على تعيين مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات ـ محاسبون قانونيون علي محمد إسماعيل كوهري كمراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وأيضا الموافقة على تعيين شركة بيت التدقيق الشرعي كهيئة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالمحسن المشعان إن المجموعة سعت نحو تحقيق الأفضل للمحفظة العقارية من خلال إحدى شركاتها التابعة، وكان آخر تطور للمحفظة العقارية خلال عام 2022 هو النجاح في إعادة تنظيم العقارات الاستثمارية في منطقة الجابرية.



وأوضح انه الانتهاء من عملية إعادة تنظيم 4 عقارات استثمارية متلاصقة بمساحة إجمالية بلغت 3.899.5م2 قبل إعادة التنظيم، وتضمنت العملية شراء مساحة بلغت 119.75م2 من الدولة بثمن لتصبح العقارات محل الموضوع أعلاه بعد إعادة التنظيم على قسيمة واحدة مساحتها 4.019.25م2، ومن أهم المزايا التي تحققت من إعادة التنظيم هو زيادة طول حدود القسيمة بشكلها النهائي، ناهيك عن المشاريع العديدة المسموح بإنشائها نتيجة حجمها وموقعها.



هذا، وحققت المحفظة العقارية عائدا من الدخل على القيمة الدفترية بنسبة 4.1% خلال العام وبلغ الربح من إعادة التقييم في نهاية العام بما يعادل 3.8%، أي بعائد إجمالي على محفظة الشركة العقارية خلال العام بنسبة بلغت 7.9%.



وكذلك قامت شركتكم خلال العام بإدارة ومتابعة محفظتكم الاستثمارية المكونة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الأرباح والخسائر وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر من خلال الشركة الأم وإحدى الشركات التابعة، وقد بلغ إجمالي قيمة المحفظة بنهاية عام 2022 مقدار 4.9 ملايين دينار مقارنة بـ 3.5 ملايين دينار بنهاية العام السابق 2021، وأغلق أداء العام 2022 بتقييد ربح على متوسط المحفظة بنسبة بلغت 14%.