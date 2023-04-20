أسامة أبوالسعود



أعلنت وزارة الاوقاف الانتهاء من تجهيز مصليات العيد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.



وأوضح الوكيل المساعد لشؤون قطاع الثقافة الإسلامية بالتكليف طراد العنزي أن القطاع سيقيم مصليات العيد في الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بالتعاون مع وزارة الداخلية وقطاع المساجد في الوزارة، مشيرا إلى ان العناية بمصليات العيد تأتي في إطار التزام الوزارة بأداء الواجب الديني وتعظيم الشعائر الدينية، وذلك من خلال الإشراف على المصليات وتزويدها باحتياجاتها من التجهيزات اللازمة والمتمثلة في أماكن الوضوء والفرش اللازمة للمصلى، وستشمل المصليات نزلاء السجن العمومي والسجن المركزي، ومركز الإرشاد والتأهيل إضافة إلى نزيلات سجن النساء في المؤسسات الإصلاحية. وتابع العنزي: إن اهتمام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمبدأ تفعيل الشراكة مع جميع مؤسسات وهيئات المجتمع الرائدة، لاسيما الإدارة العامة للمؤسسات الاصلاحية التابعة لوزارة الداخلية يأتي بغرض تأهيل نزلاء المؤسسات الإصلاحية، مشيرا إلى أن «الأوقاف» هي وزارة الأمن الاجتماعي ما أضاف لها واجبات عظيمة وأعباء تقتضي الاجتهاد نحو خدمة المجتمع.



من جانبه، قال مدير إدارة التأهيل والتقويم د.ناصر العجمي إن قطاع الثقافة الإسلامية ممثلا بإدارة التأهيل والتقويم ستقيم في ثاني أيام عيد الفطر المبارك تهنئة ومباركة في منزل منتصف الطريق بعد صلاة المغرب بحضور وكيل الوزارة المساعد طراد العنزي، وذلك إيمانا منها بدورها المجتمعي لدعم مسيرة التعافي والعناية بالجانب العلاجي والنفسي والروحي لإعادة تأهيل المتعافين من آفة الإدمان لمواجهة المجتمع الخارجي.