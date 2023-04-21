عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وفي رواية: «ويأكلهن وترا» رواه البخاري.



أخبر أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من بيته للصلاة يوم عيد الفطر إلا بعد أن يأكل تمرات، لأن الصوم إمساك عن الطعام والشراب ونحوهما، وقد اكتملت عدة شهر الصوم، وصيام يوم العيد محرم، فهذه المبادرة لإعلان الفرق بينهما. وخص التمر، لأنه أنفع للبطن الخاوي، وأسرع هضما، فإن لم يفعل ذلك قبل خروجه استحب له فعله في طريقه، أو في المصلى إن أمكنه، ويكره له تركه. وفي رواية أخرى: ويأكل التمرات وترا، ثلاثا أو خمسا أو سبعا فصاعدا.