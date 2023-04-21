

ياسر العيلة



وصل إلى البلاد فجر امس الخميس المطرب الكبير أصيل ابوبكر سالم لإحياء حفل غنائي كبير ثاني أيام عيد الفطر السعيد والذي يقام في قاعة البركة بفندق كراون بلازا بمشاركة النجم الكبير «نبض الكويت» نبيل شعيل. وكان في استقبال أصيل ابوبكر في المطار نائب رئيس مجموعة البركة الاعلامية د.علي حسن خليل.



وأعرب أصيل عن سعادته باللقاء مجددا بالجمهور الكويتي والاحتفال بعيد الفطر السعيد معهم.



من جانبه، أكد د.علي حسن أن مجموعة البركة الإعلامية حضرت مفاجأة فنية كبرى لهذا الحفل، وأيضا للحفل الثاني الذي يقام ثالث أيام العيد ويحييه كل من المطرب السعودي الكبير خالد عبدالرحمن الذي يعود إلى جمهوره في الكويت بعد غياب طويل، وستشاركه الحفل المطربة المحبوبة بلقيس.



واختتم حسن كلامه بأنه تم تجهيز قاعة البركة بأحدث التقنيات الحديثة من صوت وإضاءة وديكور مميز يناسب نجوم الحفلات والجمهور.