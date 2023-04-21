

بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، قام وفد من مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة ممثلا برئيس فرع الشؤون الإسلامية والخدمة الاجتماعية العميد ناصر النصافي بزيارة المرضى بمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة وذلك لتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر السعيد.



ونقلوا للمرضى تحيات وتبريكات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة وتمنياته لهم بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية وقدم الوفد الهدايا وباقات الورود بهذه المناسبة.

تأتي هذه الزيارة حرصا على مزيد من التواصل مع إخوانه وأبنائه منتسبي القوات المسلحة وذويهم وتوطيد العلاقات الاجتماعية والإنسانية ومشاركتهم البهجة والسرور ورفع معنوياتهم بهذه الأيام المباركة.