عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، ان دوام الإدارات المدرسية والطلبة بعد عطلة عيد الفطر السعيد سيعود كما كان عليه قبل شهر رمضان المبارك، ولم يطرأ عليه أي تعديل.

وأوضحت المصادر أن طابور الصباح سيعود كما كان في الساعة السابعة والنصف، اضافة الى أن المواد غير الأساسية ستستأنف كالمعتاد وحسب الجدول المدرسي، مشيرة الى ان الحصص الدراسية في اليوم ستكون 6 حصص للمرحلة الابتدائية وينتهي الدوام في الساعة 1:30، و7 حصص للمتوسط والثانوي، وينتهي الدوام عند الساعة 1:35، بينما ينتهي الدوام في مرحلة رياض الأطفال الساعة 12:20.

وفيما يلي جداول توقيت الحصص الدراسية: