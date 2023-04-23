د.علي حسن أخرج الحفل باقتدار والخضر مايسترو كبير بمعنى الكلمة

ياسر العيلة

افتتح النجمان الكبيران «نبض الكويت» نبيل شعيل والمطرب السعودي أصيل ابوبكر سالم أولى حفلات «قاعة البركة» بفندق كراون بلازا بحلتها الجديدة، حيث تم تجهيز القاعة بأحدث التقنيات الفنية على مستوى الديكور والاضاءة والصوت.

وقدم المذيع هاشم اسد نجمي الحفل بطريقة مميزة وبكلمات منتقاة ومختصرة استحق عليها تصفيق الحضور.

وقدم النجم نبيل شعيل الفقرة الأولى للحفل بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الكويتي أيوب خضر الذي قاد الفرقة بشكل احترافي ومميز ومتقن، مؤكدا ان الكويت تمتلك مايسترو قادرا على منافسة زملائه في هذا المجال.

وما هي إلا لحظات حتى صعد بوشعيل على المسرح وسط استقبال جميل من الجمهور ليبدأ فقرته بأغنية «منطقي» وسط تفاعل كبير من الحضور ليقول لهم بوشعيل: «جوكم حلو وأنا هغني لكم كل اللي تبونه» وشدا بباقة من اجمل أغنياته مثل «يا عسل» و«اللي ماله أول» وأعقبهما بغناء ميدلي من أشهر أعماله القديمة منها «سكة سفر، لايق عليك» وغيرها من الاغاني التي تحمل ذكريات جميلة لدي جمهوره الذين داعبهم بو شعيل بخفة دمه المعتادة اكثر من مرة، مما أضفى على الحفل أجواء من البهجة والسعادة، حيث قدم عقب ذلك أغاني «شمسوي مع غيري» و«الله يا خوفي عليك» و«منساك» و«ندمان» و«يبغي السماح» و«دلوعه» و«يقولون»، ليختتم وصلته بأغنيته الوطنية الشهيرة «يا دار» وغادر المسرح وسط تصفيق كبير من الجمهور.

وكان الحضور على موعد مع الوصلة الغنائية الثانية والتي قدمها المطرب أصيل ابوبكر سالم، حيث استقبل بشكل جميل ليثبت أصيل انه يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في الكويت، مما جعله يغني بمزاج رايق وآخر سلطنة، وكانت البداية من خلال اغنية «من عيوني» التي ردد الجمهور كلماتها معهم.

وحرص أصيل على معايدة الكويت وأهلها بمناسبة عيد الفطر السعيد، كما اعرب عن سعادته بالغناء من خلال حفل يجمعه بالمطرب الكبير نبيل شعيل وفاجأ الجمهور بتقديم دويتو غنائي معه، حيث صعد بوشعيل للمرة الثانية على المسرح بصحبة أصيل وأشاد بالعلاقة القوية التي تجمعه به وبوالده الراحل المطرب ابوبكر سالم، وأبدى إعجابه بأغنية أصيل «قصر حبك» من كلمات وألحان نواف عبدالله، واختار أن يقدمها معه امام الجمهور ونال غناؤهما معا إعجاب الجميع.

وأكمل بو بدر «أصيل» فقرته الغنائية بباقة من اجمل أعماله التي يحبها جمهوره في الكويت مثل «داني، اعتذر لك كيف، باقي أمل، علشانك حبيبي، قال بومحضار، يا حبي انت، ياتاج راسي، مكيدة، بس احبك» وغيرها من أغنياته الجميلة التي أضفت على الجميع حالة من السلطنة الطربية.

حاول أصيل قدر المستطاع أن يلبي رغبات جمهوره بغناء الاعمال التي كانوا يطالبونه بغنائها فقدم لهم «يا سمار» و«كما الريشة» و«الحي يحييك»، وختتم وصلته بأغنيته الشهيرة «ما وحشتك»، ليسدل الستار على أولى حفلات عيد الفطر السعيد بالكويت ليكون جمهور «قاعة البركة» على موعد مع حفل الليلة «ثالث أيام عيد الفطر» الذي سيحييه الفنان السعودي الكبير «مخاوي الليل» خالد عبدالرحمن والنجمة بلقيس فتحي.

«لقطات»

حرص النجم نبيل شعيل والنجم أصيل ابوبكر سالم على التحدث لوسائل الاعلام قبل فقرة كل منهما بمرافقة نائب رئيس مجموعة البركة الإعلامية المخرج د.علي حسن خليل.

تلفزيون الكويت قام بنقل الحفل على الهواء مباشرة عن طريق المخرج د.علي حسن.

تواجد عدد كبير من المشاهير في الحفل منهم الملحن عبدالله القعود والمطرب إبراهيم دشتي والمذيع علي نجم والمذيعة علياء جوهر وشقيقتها الإعلامية إسراء جوهر بالإضافة لخبيرة التجميل الشهيرة حنان دشتي وآخرين.