ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت، أن الجامعة بانتظار توصيات ديوان الخدمة بشأن الإعلان عن الوظائف الإشرافية، مشيرة إلى أنه حينما تصدر أي قرارات من الديوان ستتعامل معها الجامعة بصورة إيجابية، أو أي قرارات تصدر لشؤون العاملين في الدولة.



ولفتت المصادر الى أن هناك أعدادا جيدة من الوظائف الإشرافية المتوافرة التي ستتيح لعدد كبير من العاملين بالجامعة تبوؤ مناصب إشرافية، كما أن هناك أعدادا محتملة لأول مرة تحظى بالمناصب الإشرافيــة، مـؤكــدة أن المناصب سيتم توزيعها وفق لجان وتميز مبني على الأداء والتاريخ الوظيفي للموظف، وبالتالي ستكون هناك فرصة لتصعيد جيل من الشباب الذين يحظون بالمناصب الإشرافية في جامعة الكويت.

يذكر أن الأمانة العامة للجامعة قد حددت الإدارات التي توجد بها شواغر في المناصب مثل مدير ومراقب ورئيس قسم، خاصة بعدما وافق مجلس الجامعة في اجتماعه الأخير على تعديل الهيكل التنظيمي المطور للجامعة بإلغاء جميع الشعب الإدارية فور خلوها من شاغريها عدا الموجود منها في الكليات، وذلك في ضوء كتاب ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن.