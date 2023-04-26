ارتفع عدد الأفلام التي ستتنافس على السعفة الذهبية للدورة السادسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي إلى 21 مع ضم فيلمين للمخرجين الفرنسيين كاترين كورسيني وجان ستيفان سوفير إلى قائمة الأعمال المدرجة ضمن المسابقة، على ما أفاد المنظمون الاثنين.



ويتناول فيلم «لو روتور» (Le retour) الروائي الذي صورته المخرجة كاترين كورسيني في كورسيكا قصة امرأة تعمل لدى زوجين باريسيين يطلب منها الاعتناء بأبنائهما خلال عطلة على جزيرة بوتيه.



وأفادت صحيفة «لو باريزيان» ومجلة «تيليراما» أن هذا الفيلم كان من المفترض أن يكون مدرجا في القائمة الأساسية للأعمال المشاركة في المسابقة التي أعلنها المندوب العام للمهرجان تييري فريموفي منتصف أبريل الفائت، لكنه سحب منها مؤقتا.



وسبق لكاترين كورسيني (66 عاما) أن شاركت في مسابقة مهرجان كان عام 2021 بفيلم «لا فراكتور».



وبإدراج فيلمها، ارتفع للمرة الأولى إلى سبعة عدد النساء الساعيات إلى الفوز بالسعفة الذهبية هذه السنة، بعدما بلغ خمسة عام 2022.