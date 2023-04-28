استقبل وزير العدل ووزير الأوقاف د.عامر الرطام في مكتبه بوزارة الأوقاف صباح أمس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف.



واستعرض مجلس إدارة النقابة خلال اللقاء مع الوزير أهم مطالب العاملين والمعوقات والتحديات التي تواجههم من جهة تنظيم ساعات العمل للمراكز الصباحية والمسائية، كما رفعت إليه مذكرة تبين طبيعة عمل هذه المراكز وأنها مماثلة لطبيعة العمل في مدارس وزارة التربية.



وأوضحت النقابة أوقات فتح البصمة للدخول ومشاكل «الساب» الذي تسبب بالغياب العشوائي للموظفين ما ترتب عليه خصومات وأعباء مالية أثقلت كاهل الموظف بالإضافة إلى تسكين شواغر الوظائف الإشرافية الإدارية والتعليمية وتعزيز الميزانية لقيمة الأعمال الممتازة بسبب تناقصها في السنوات الأخيرة.



وناشدت النقابة حل مشكلة بعض المسميات ونقلهم من مراكز عملهم إلى مراكز عمل أخرى كالمسميات القانونية والمالية ونظم المعلومات والهندسية والفنية داخل قطاعات الوزارة دون موافقتهم.



وشكرت النقابة وزير الأوقاف على تفهمه لهذه المطالب واتساع صدره لها وحرصه على كل ما يعود بالنفع لموظفي الوزارة.