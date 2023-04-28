السودان ليس دولة فاشلة ومؤسساته العسكرية والمدنية ستظل راسخة وقوية بصورة تبعد البلاد عن شبح الانفلات



أسامة دياب



كشف السفير السوداني لدى البلاد عوض الكريم الريح بلة أن بلاده أكدت رفضها للتدخلات الأجنبية في الأزمة السودانية، مشددا على أن ما يحدث في السودان هو شأن داخلي ينبغي أن يترك للسودانيين لتسويته وإيجاد الحلول الملائمة له بما يصب في صالح السودان وشعبه.وشدد بلة ـ في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ـ أن بلاده تشعر بالقلق من إصرار بعض أعضاء مجلس الأمن على تغليب مصالحها وأجنداتها بما يتعارض مع المصالح الوطنية لبلاده، مشيدا بجهود الدول الشقيقة والصديقة والمنظمـات الإقليميـــة الرامية للمساعدة في تهدئة الأوضاع في بلاده، لاسيما مساعي الاتحاد الافريقي، والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» (IGAD) والجامعة العربية.



وأشار إلى أن الاتحاد الافريقي، المنظمة التي تمثل القارة الأفريقية، قد دعت بوضوح إلى ضرورة عدم التدخل في شؤون السودان، مبينا أن السودان يعمل بشكل وثيق مع الإيقاد والاتحاد الأفريقي لتفعيل المساعي الحميدة عندما تسمح الظروف بذلك.



وتابع: إن السودان يؤمن بمبدأ «الحلول الأفريقية للتحديات الأفريقية»، وهو المبدأ الذي يتماشى مع الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، مما يوجب على مجلس الأمن أن يصون هذه النصوص من الميثاق ويحترم النطاق السيادي للمنظمات الإقليمية، وذلك بمنح السودان ودول جواره الإقليمي الريادة في التعاطي مع الاوضاع الراهنة فيه.



وفيما يتعلق بالأوضاع الانسانية في السودان، أشار إلى أن الوضع الإنساني في بعض المدن يشهد تراجعا بسبب استخدام المتمردين للمواطنين دروعا بشرية وتعديهم على ممتلكاتهم بالسرقة بعد انقطاع الإمداد عنهم بسبب الضربات التي تلقتها معسكراتهم ومخازنهم، لافتا إلى ازدياد المعاناة في المناطق التي تحتمي بها فلول المتمردين والذي يتمثل في شح بالمواد الغذائية وانعدام الأمن ونقص الرعاية الصحية وخدمات الكهرباء والمياه.



وأضاف أن الموافقة على الهدنة الحالية كان القصد منها أن تقوم السلطات المختصة بجهود حثيثة لتحسين الوضع الانساني عبر توفير المساعدات للمتضررين وإعادة توفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والكهرباء والمياه الصالحة للشرب، بعد الإتلاف المتعمد الذي أحدثته فلول المتمردين لبعض المرافق، متوجها بالشكر للدول الصديقة والشقيقة التي وعدت بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني في هذا الظرف الذي تمر به البلاد.



واختتم بالقول: إن السودان ليس دولة فاشلة، وإن مؤسساته العسكرية والمدنية ستظل راسخة وقوية بصورة تبعد البلاد عن شبح الانفلات الذي يستدعي التدخل الدولي تحت أي دعاوى أو مسوغات كتهديد السلم والأمن الدوليين، مما أسفر عنه تفكيك دول أخرى وتشريد مواطنيها لاجئين أو نازحين، فضلا عن تهديدها للأمن الإقليمي والدولي على حد سواء.