ياسر العيلة

في ليلة طربية مميزة عاشها الجمهور السعودي والخليجي امس في مسرح محمد عبده في الرياض، ضمن حفلات تقويم الرياض وبدعم من الهيئة العامة للترفية لتكريم عدد من الاصوات الخليجية الأصيلة تحت عنوان «ليلة من الماضي الجميل» التي احتضنت أعمالا غنائية عاشت لتكون جزءا من الذاكرة في الأعمال الغنائية السعودية والخليجية التي سافرنا من خلالها عبر الزمن واستعدنا كلمات وأنغاما تربينا عليها من موسيقى الزمن الجميل، ومن هذه الاصوات المطرب الكويتي الراحل عوض دوخي، حيث جاءت فكرة تكريمه من المملكة العربية السعودية في لفتة كريمة من قبل معالي المستشار تركي آل الشيخ تعكس مدى اهتمام المملكة ممثلة في الهيئة العامة للترفيه لتكريم رواد الفن الخليجي والعربي ومنهم الراحل عوض دوخي لما قدمه من أعمال مازالت راسخة في مسيرة الفن والذي مازالت أصداء أغانيه تتردد في آذاننا، وصوته الذي يكشف عن الأصالة الفنية الكويتية خاصة والعربية عامة، يحرك الأحاسيس، وترانيمه الجميلة ترجعنا إلى أيام الغوص والسفر، والماضي الجميل.

إنه مثال الفنان الذي يعتبر نموذجا مشرفا للأغنية الكويتية الأصيلة، والمطورة والحديثة، وقدم اغاني الراحل عوض دوخي في هذه الليلة الاستثنائية المطرب الكويتي مطرف المطرف الذي ابدع في غناء بعض روائع عوض دوخي وامتع الحضور بصوته الشجي واحساسه العالي بالاستماع إلى هذه الاغاني التي ولدت وعاشت في ذاكرة الجمهور واستوطنت في الوجدان مثل اغاني «يا حبيبي هل جفاك النوم مثلي»، «دع الوشاه»، «صوت السهارى»، «اسأل العشاق، «جسمي لطيف الكرى»، «عذروب خلي»، وغيرها من الاعمال الخالدة للراحل عوض دوخي الذي ترك بصمة بارزة في تاريخ الأغنية الكويتية والخليجية خاصة والأغنية العربية عامة على مدى حياته الفنية، من خلال الإرث الفني الغنائي والموسيقي الذي تركه واستطاع أن يترك موروثا من الأغنيات مازال يردد إلى الآن.

الجدير بالذكر ان «ليلة من الماضي الجميل» جاءت برعاية معالي المستشار تركي آل الشيخ في اطار مشروعه المستمر لتكريم رواد الغناء الخليجي والعربي ومن تنظيم شركة روتانا تحت إشراف الرئيس التنفيذي للشركة عراب الفن سالم الهندي.

وكانت الليلة خاصة بأغاني عدد من رموز الاغنية الخليجية الراحلين مثل عوض دوخي والتي غناها المطرب مطرف المطرف، وأغاني المطرب سلامة العبدالله وغناها المطرب راشد الفارس، وأغاني المطربة رباب وغنتها المطربة داليا مبارك، وأغاني المطربة عتاب وغنتها المطربة وعد.