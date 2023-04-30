عبدالله قنيص



بتوجيه من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب تم التحفظ على طائرة نوع درون ابلغ عن هبوطها على مقربة من ابراج الكويت وهي في وضعية تشغيل فيما لم يتقدم أي شخص ببلاغ عن فقد طائرة منه جراء خلل أو ما شابه وجار إحالة الطائرة إلى الجهات المختصة للمعاينة.



وقال مصدر امني: مساء يوم الخميس تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغا بوجود طائرة دورن وعلى الفور انتقل رجال الأمن العام وجرى إخطار الوكيل المساعد الذي وجه بالتحفظ عليها.



يذكر ان وزارة الداخلية وفي العديد من المناسبات وآخرها فبراير الماضي قامت بالتنويه بحظر تحليق ذلك النوع من الطائرات بسبب تقديم عروض جوية بالطائرات المسيرة (درون) في محيط أبراج الكويت والجزيرة الخضراء. وأشارت الإدارة إلى أن استخدام طائرات الدرون في تلك المناطق قد يؤدي إلى تداخل الموجات الخاصة بطائرات العرض الجوي مع غيرها من الطائرات.