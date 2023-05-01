بداح العنزي



وافقت البلدية على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص 7 مواقع احواض مكشوفة لتجميع مياه الأمطار وكذلك قنوات مائية مكشوفة ووصلات مائية تحت سطح الأرض وسيارات صرف مياه الأمطار حول غرب منطقة عبدالله المبارك ورجم خشمان، ومشروع كبد لتربية الاغنام.



وقال مدير عام البلدية في كتاب سيرفع للمجلس البلدي: تقدمت الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتاريخ 6/4/2022م المتضمن طلبها أن يتم الاستعجال للأهمية في تخصيص أحواض تجميع وتصريف مياه امطار وقنوات مائية ووصلات مائية ومسارات صرف مياه أمطار حول منطقة غرب عبدالله المبارك الاسكانية للحماية من اخطار السيول، ولتوجيه مياه الامطار الى أحواض التخزين كما هي موضحة مواقعها، وذلك تحت اعمال (الاتفاقية رقم (أهـ/ط/228) دراسة وتصميم أنظمة صرف مياه امطار للمناطق الحضرية وحمايتها من السيول.



وقد تم ارفاق بكتاب الهيئة موافقات وزارات الخدمات على المواقع المطلوبة للتخصيص ضمن اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة.



بدراسة المواقع المقترحة للتخصيص تبين انها ضمن ثلاث محافظات (حول منطقة غرب عبدالله المبارك بمحافظة الفروانية، ضمن منطقة رجم خشمان بمحافظة الأحمدي، وحول مشروع كبد لتربية الاغنام وبجوار سوق الخضار والفواكه بمحافظة الجهراء).



بدراسة المواقع المقدمة حاليا للتخصيص وفق كتاب الهيئة العامة للطرق والنقل البري السابق، تبين لنا وجود الملاحظات والتعارضات التالية:



- وجود حوض رقم (B2) ملاصق لمواقع تخص تجميع كبار المقاولين بمحافظة الفروانية مما يتطلب ازاحته لتوفير مسافة فاصلة بين كلا الموقعين.



- وجود تعارض بين الحوض رقم (B5) مع طريق مخصص بعرض (25م) يخدم نادي الكويت للرماية ضمن منطقة رجم خشمان بمحافظة الأحمدي.



- وجود تعارض بين الحوض رقم (B1) مع موقع مخصص مستشفى عام لوزارة الصحة بالقرب من موقع سوق الخضار والفاكهة على طريق الصليبية بمحافظة الجهراء.



- وجود تعارض بين مسار مجرور تصريف مياه امطار بعرض (7م) مع مسجد مقرر مقابل القطعة (1) لمنطقة غرب عبدالله المبارك بمحافظة الفروانية يتبع لوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية.



تمت مخاطبة الهيئة العامة للطرق والنقل البري وذلك لإفادتنا بشأن التعارضات السابق ذكرها والحلول المناسبة لتفاديها، ويجدر التنويه بأن شركة أم دبليو اتش هي المفوض الرسمي من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري فيما يخص اعمال الاتفاقية رقم (أهـ/ط/228) استنادا الى كتاب الهيئة رقم (16/3-1) بتاريخ 4/1/221م.



تم الرد على الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن التعارضات والملاحظات السابق ذكرها، حيث تم ارفاق كروكي جديد معدل نهائي للمواقع المقترحة المطلوبة للتخصص مع مراعاة أن تكون ضمن المساحات الموافق عليها ضمن اللجنة الفرعية للخدمات والمرافق وبمساحات اقل مما هو مطلوب لها سابقا.



بدراسة المواقع المعدلة المقترحة لتصريف وتجميع مياه الامطار المقدمة لتفادي التعارضات الحاصلة، تبين انه تم عمل تعديل لمساحات الاحواض (B2)، (B5) كما انه تم الغاء حوض رقم (B1)، وتم الغاء مسار مجرور تصريف مياه امطار المتعارض مع المسجد، لتصبح مواقع الاحواض وملحقاتها المطلوبة بالوضع النهائي لتخصيصها.



لذلك فإن الرأي الفني يتضمن: الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع احواض مكشوفة لتجميع مياه الامطار وقنوات مائية مكشوفة ووصلات مائية تحت سطح الأرض ومسارات صرف مياه الامطار، وذلك وفق ما يلي:



منطقة غرب عبدالله المبارك الاسكانية:



٭ عدد (3) احواض مكشوفة لتجميع مياه امطار، بمساحات وبعمق متفاوت، ستكون مسورة بسور على ارتفاع (1.6م)، متر وستين سنتمترا تقريبا.



٭ عدد (2) قناة مائية مكشوفة، احداهما بعرض (40م)، اربعين مترا والأخرى بعرض (30م) ثلاثين مترا.



٭ مساري صرف امطار تحت سطح الارض، بعرض (25م)، خمسة وعشرين مترا.



منطقة رجم خشمان



٭ عدد (2) حوض مكشوف لتجميع مياه امطار، بمساحات متفاوتة وبعمق (3.5م) ثلاثة امتار وخمسين سنتيمترا، ستكون مسورة بسور على ارتفاع (1.6م)، متر وستين سنتمترا تقريبا.



٭ وصلة مائية تحت سطح الارض، بعرض (25م)، خمسة وعشرين مترا.



٭ مسار صرف أمطار تحت سطح الأرض، بعرض (25م)، خمسة وعشرين مترا.



مشروع كبد لتربية الأغنام



عدد (2) حوض مكشوف لتجميع مياه امطار، بمساحات متفاوتة وبعمق (4.9م) اربعة امتار وتسعين سنتيمترا، ستكون مسورة بسور على ارتفاع (1.6م)، متر وستين سنتيمتر تقريبا.



٭ قناة مائية مكشوفة، بعرض (40م)، أربعين مترا.



٭ وصلة مائية تحت سطح الارض، بعرض (15م)، خمسة عشر مترا.



٭ مسار صرف أمطار تحت سطح الارض، بعرض (25م)، خمسة وعشرين مترا.



كما هو موضح مواصفاتها الفنية واحداثياتها ومواقعها شريطة ما يلي:



1 - الالتزام والتقيد باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم (6/2021) بتاريخ 27/5/2021م، وان يتم التنسيق معهم قبل التنفيذ.



2 - تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي للمشروع، لإصدار التصريح البيئي من الهيئة العامة للبيئة.



3 - تخويل ادارة التنظيم العمراني بزحزحة اي موقع ضمن المشروع، وتعديل تفاصيله وذلك بما لا يزيد عن الابعاد المقدمة لأي موقع في حال تبين التعارض مع اية خدمات بنية تحتية قائمة او لأي دواع تنظيمية وذلك اثناء التثبيت.