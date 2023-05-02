عبدالكريم العبدالله



أعلنت مديرة برنامج التخدير في معهد الكويت للاختصاصات الطبية د.فاطمة قاسم عن اضافة «المحاكاة الطبية» كأداة لتدريب وتقييم الاطباء المتدربين في البرنامج.



وذكرت د.قاسم، في تصريح لـ «الأنباء»، أن برنامج التخدير يعتبر من اول البرامج التابعة لمعهد الاختصاصات التي تستخدم المحاكاة لتقييم الاطباء المنتسبين لها، مشيرة الى أن عملية تدريب الاطباء المتدربين على مهارات الرعاية الصحية عبر نماذج محاكاة للحالات الطبية تأتي لتعليم الاطباء المتدربين كيفية التعامل معها. واضافت انه يتم تدريب المتدربين على مهارات مختلفة مثل الاستشارة الطبية والتشخيص والإدارة السريرية وقيادة فريق العمل الطبي والرعاية الحرجة وغيرها.



وأشارت الى أن التدريب عن طريق المحاكاة الطبية يساعد على تحسين جودة الرعاية الصحية وتقليل معدلات الخطأ الطبي، كما تساعد على توفير الوقت والتكاليف المتعلقة بالتدريب الطبي الحقيقي، كما توفر بيئة تعليمية آمنة وغير خطرة للمتدربين.



وبينت ان المحاكاة الطبية توفر العديد من الفوائد، ومن أهمها، توفير بيئة تعليمية آمنة وغير خطرة للمتدربين، والمساعدة على تحسين مهارات المتدربين في التعامل مع حالات مرضية مختلفة، وتحسين قدرتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة في الحالات الصعبة، فضلا عن توفير الوقت والتكاليف المتعلقة بالتدريب الطبي الحقيقي، حيث يمكن للمتدربين أن يتدربوا على الحالات الطبية الشائعة دون الحاجة إلى الانتظار للوصول إلى حالات حقيقية.



وتابعت: كما أن من فوائد المحاكاة الطبية تحسين التنسيق والتواصل بين فرق الرعاية الصحية المختلفة، مثل الأطباء والممرضين والمسعفين، وتحسين فاعلية الرعاية الصحية بشكل عام، علاوة على تحسين جودة الرعاية الصحية وتقليل معدلات الخطأ الطبي، حيث يمكن للمتدربين العمل على إصلاح الأخطاء والتحسينات في بيئة آمنة قبل العمل على الحالات الحقيقية.