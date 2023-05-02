محمد الجلاهمة



أحبط رجال إدارة الجمرك البري وشبرة الخضار محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد التموينية المدعومة كانت في طريقها الى خارج البلاد عبر شحنات شخصية.



وبحسب بيان للجمارك، فإن الشحنات ضبطت خلال عطلة عيد الفطر السعيد، وتنوعت بين زيوت وحليب مجفف وعيش وصلصة ودقيق وغيرها كانت مهربة وسط أغراض شخصية مشحونة عن طريق البر بهدف تهريبها إلى دول عربية أخرى. هذا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الضبطيات.



من جهته ثمن المدير العام للجمارك سليمان عبدالعزيز الفهد جهود رجال الجمارك، مؤكدا أنه هناك تعليمات مشددة بتفتيش كافة الشحنات التي في طريقها لخارج الكويت وكذلك تلك الواردة عبر تقنيات حديثة تمكنها من اكتشاف أي مواد مهربة أو محظورة.