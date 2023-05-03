أسامة أبوالسعود



قام وكيل قطاع الشؤون الثقافية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية طراد العنزي بافتتاح مراكز الدراسات الحرة لإدارة التنمية الأسرية في محافظتي الفروانية والجهراء، وذلك بحضور كل من مديرة إدارة التنمية الأسرية بالإنابة رقية اللوغاني ومراقبة الدراسات الحرة حنان المزيني ومسؤولات المراكز.



وتخلل الزيارة عرض لأهم إنجازات المراكز خلال شهر رمضان، كما اطلع العنزي على آلية سير العمل وتعرف على أهم العقبات والمشكلات التي تواجه رؤساء المراكز والموظفات. وفي ختام هذه الزيارة قام العنزي بعمل جولة تفقدية لمرافق المراكز.