بداح العنزي



وافقت البلدية على تخصيص 11 موقعا لقنوات مائية ووصلات لتجميع وتصريف مياه الأمطار بمنطقة الشعيبة.



وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتاب سيحال للمجلس البلدي:



تقدمت الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتاريخ 2021/11/25 بطلب تخصيص مواقع قنوات مائية ووصلات ربط لتجميع وتصريف مياه الأمطار للحلول المقترحة بمنطقة الشعيبة للاتفاقية الاستشارية رقم (أ ه/ط/228) دراسة وتصميم وإعداد المستندات التعاقدية والإشراف على التنفيذ والصيانة لنظم صرف الأمطار للمناطق الحضرية الشمالية والجنوبية والغربية لدولة الكويت.



وبدراسة الموضوع تمت مخاطبة إدارة المخطط الهيكلي للافادة حول مدى إمكانية تخصيص مواقع قنوات مائية ووصلات ربط لتجميع وتصريف مياه الأمطار للحلول المقترحة بمنطقة الشعيبة، وإفادتنا فيما اذا كانت المواقع تتعارض مع أي مشاريع تطويرية حالية أو مستقبلية جار دراستها من قبلهم أو فيما اذا كانت المواقع المقترحة تتعارض مع المسار أو حرم المتر. جاء رد إدارة المخطط الهيكلي في كتابهم رقم 00055 بتاريخ 2022/3/6 بأن مواقع القنوات المائية ووصلات الربط في منطقة الشعيبة لا تتعارض مع أي من المشاريع الحالية.



تمت مخاطبة الهيئة العامة للطرق والنقل البري لإفادتهم بأن المواقع المقترحة من قبلهم تتعارض مع مشاريع لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (913/ ثانيا، ثالثا، سادسا) وبناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل د أ/70/ 04/ 2021د 4) المتخذ بتاريخ 2021/7/5 تم تثبيت عدد 3 مواقع في منطقة الشعيبة الصناعية. جاء رد الهيئة العامة للطرق والنقل البري (بأن استشاري الاتفاقية أعلاه قد قام بالتنسيق مع ممثل إدارة المشاريع (قسم الأحمدي) لدى بلدية الكويت، حيث تم تزويده بمخطط يوضح احداثيات المواقع المقترحة للمجمعات السكنية وتم تدقيقها مع مواقع الحلول المقترحة وتبين عدم وجود تعارض



وعليه يرجى الاستعجال واستكمال اجراءات التخصيص وفق النظم المتبعة لديكم نظرا لأهمية تنفيذ الحلول لحماية منطقة الشعيبة من السيول.



بدراسة الموضوع تبين أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري قامت بطلب تخصيص مواقع مكررة في نفس المنطقة (الشعيبة)، لذا تمت مخاطبة الهيئة العامة للطرق والنقل البري للعمل على حصر المواقع المطلوبة وافادتنا بكتاب رسمي محدد فيه العدد النهائي للمواقع المطلوب تخصيصها، وذلك لنتمكن من استكمال الاجراءات وفق النظم المتبعة في أسرع وقت ممكن.



لذلك. فإن الرأي الفني يتضمن التالي: الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص عدد (11) موقعا لقنوات مائية ووصلات ربط لتجميع وتصريف مياه الامطار للحلول المقترحة بمنطقة الشعيبة للاتفاقية الاستشارية رقم (أ ه/ط/228) دراسة وتصميم واعداد المستندات التعاقدية والاشراف على التنفيذ والصيانة لنظم صرف الامطار للمناطق الحضرية الشمالية والجنوبية والغربية لدولة الكويت:



1 - بطول (558م) تقريبا وعرض (40م) تقريبا.



2 - بطول (61.77م) تقريبا وعرض (25م) تقريبا.



3 - بطول (300.24) تقريبا وعرض (25م) تقريبا.



4 - جزء بطول (108.19م) تقريبا وعرض (25م) تقريبا وجزء بطول (161.27م) تقريبا وعرض (25م) تقريبا.



5 - بطول (45.09م) تقريبا وعرض (25م) تقريبا.



6 - بطول (27.87م) تقريبا وعرض (25م) تقريبا.



7 - بطول (68.71م) تقريبا وعرض (25م) تقريبا.



8 - بطول (530م) تقريبا وعرض (40م) تقريبا.



9 - بطول (1355م) تقريبا وعرض (40م) تقريبا.



10 - بطول (255م) تقريبا وعرض (20م) تقريبا.



11 - بطول (1843م) تقريبا وعرض (20م) تقريبا.



شريطة:



1 - الالتزام والتقيد بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم (4/2021) بتاريخ 8/4/2021 ورقم (11/2021) بتاريخ (17/8/2021) .



2 - تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي للمشروع.