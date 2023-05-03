

القاهرة - محمد صلاح



أكدت الفنانة أميرة فتحي أنها لم تقرر اعتزال الفن كما أشاع البعض، ولكنها أصبحت مقلة جدا في أعمالها الفنية لأنها تهتم أكثر بالقيمة الفنية للعمل الذي تشارك به، ولا تهتم بالوقت الذي تبتعد فيه عن المشاركة في الأعمال، ولرغبتها الشديدة عدم فقدان جزء من رصيدها عند المشاهدين.



وأبدت أميرة غضبها الشديد من الشائعات التي تطاردها على مواقع التواصل الاجتماعي رغم ابتعادها عن الأضواء، فقد فوجئت بنشر أخبار عن مرورها بضائقة مالية قاسية لدرجة أنها لا تجد قوت يومها، رغم أنها تمتلك اكثر من مشروع استثماري وتعيش حياة ميسورة، كذلك أشيع عن اجرائها العديد من عمليات التجميل، وهو ما نفته مرارا أنها لم تقم بإجراء أي تجميل على وجهها منذ دخولها الفن.



وكان آخر عمل لأميرة فتحي هو فيلم «أولها حلو»، الذي شاركها البطولة: حمزة العيلي، دارين حداد، سهام جلال، رانيا شاهين، ومجموعة أخرى من الفنانين، ومسلسل «السرايا» عام 2017.