من اللحظة التي يضع فيها بابا ياغا (البعبع) العملة الذهبية أمام «شارون» في فندق الكونتينينتال، أسست سلسلة «John Wick» أسطورة رائعة على الفور، وفي الفصل الرابع من هذه السلسلة يجبر ثأر «جون ويك» المجلس على الدخول في حرب مفتوحة، ويزدهر هذا الجزء في قبول «جون» لحقيقة أنه حتى هو لا يستطيع الفوز في تلك الحرب بمفرده ما سمح بوجود أساس درامي صلب جعل المخرج تشاد ستاهلسكي والنجم كيانو ريفز يقدمان سيمفونية من الآكشن على الشاشة.



إنه أطول جزء في السلسلة، وهو أكثر الأفلام بينها الذي يحمل روح وعناصر «John Wick» والأفضل بينها، فهناك مناورة مبكرة من جانب «جون» ترغم منظمة «High Table» على تجاوز نقطة اللاعودة، حيث يجب أن يكون «ويك» عبرة لمن لم يعتبر، وتقع هذه المهمة على عاتق ماركيز دي غرامونت (بيل سكارزغارد) أول شرير خارق لكنه غارق بالنفاق بصفته مبعوث الـ «High Table»، على عكس «سانتينو دي انتونيو» من Chapter 2 والذي كانت الأفضلية التي يكتسبها على «جون» ذات طابع شخصي، فماركيز يستخدم سلطة الـ «High Table»، كما لو أنه «Darth Vader»، ويقطع الأسلوب الوحشي الذي يستمتع بتنفيذه شوطا طويلا في جعله عدوا مثاليا لجون وزملائه.



يرسخ «Chapter 4» بقوة شخصية «جون ويك» على أنه ند حقيقي لشخصية «نيو» في «The Matrix» كجزء من تشكيلة أبطال الآكشن لكيانو ريفز التي لا مثيل لها، لقد تطور الغضب الشديد الذي نشأ لدى «جون ويك» في الجزء الأول بعد وفاة زوجته إلى شيء أكثر فتكا وهو العزم والتركيز، فيجسد ريفز هذه الصفات مع ضبط قوي للنفس، ويقوم بذلك بشكل مثالي لدرجة أن النكات القليلة التي يقولها أو الأفعال التي قد تثير الاستغراب تبدو بأنها تخرج بشكل طبيعي من الشخصية ولم يتم وضعها عن قصد من أجل تمثيل أي أفكار أو صيغ لهذا النوع من الأفلام.



قد يكون «John Wick» هو اسم السلسلة، لكن رحلته أكدت بشكل متزايد أهمية العقود الاجتماعية والتاريخ المشترك، ويزدهر هذا الأمر مع الشخصيات الشهيرة في «Chapter 4»، حيث يعمل وينستون وشارون (لانس ريديك) وباوري كينغ (لورينس فيشبورن) بمثابة مستشاري «جون»، وبالرغم من أن حضور ريديك وفيشبورن محدود بعدد قليل من المشاهد، إلا أن تأثيرهما يتضاعف بفضل جاذبية الممثلين وأدائهما الرائع لشخصيتيهما.



على الرغم من أن «وينستون» قام بإطلاق النار على «جون» من على سطح الكونتينينتال في نهاية «Chapter 3» وهو أمر لم يحمل له أحد أي ضغينة، فهو يواصل دوره بمثابة أب بديل لـ «جون»، والثقة التي يتمتع بها «ماكشاين» تعزز من أسطورة «جون ويك» وتحافظ في الوقت نفسه على شهرة مدير الكونتيننتال بأنه العميل الأكثر سلاسة في هذه اللعبة.



من بين كل الإضافات الجديدة الممتازة إلى طاقم الممثلين، يبرز دوني ين بدور كاين، والذي يشكل خصما مهيبا تم تقديمه باعتباره معاصرا لـ «ويك» منذ زمن طويل، ويعكس تردده في تنفيذ أوامر «الماركيز» من دون سؤال رفض «جون» بدوره للخدمة العمياء، ويضفي هذا التشابه قدرا غير متوقعا من التعاطف إلى مواجهاتهما، لكنه لا يمنع «كاين» من السعي وراء «جون» بكل ما لديه من قوة.



قد يكون حصار «High Table» الطويل لفندق كونتيننتال في أوساكا هو أفضل مشهد آكشن منفرد في أفلام «John Wick» حتى الآن، ونحن نقول هذا في سلسلة تفوقت بالفعل على كل منافس آخر في تلك الفئة، حيث يوازن ستاهيلسكي بين وجهات نظر متعددة حول الهجوم بخبرة عالية، ويحافظ على زخم جهود كل شخصية من خلال حمام الدم الممتد.



يستخدم المخرج ستاهيلسكي علاقة «شيمازو» بابنته أريكا (رينا ساماياوا) لتسليط الضوء على كيف تكون الأخلاقيات في عالم مليء بالقتلة، ويقدم أداء مثيرا للإعجاب سواء في اللحظات اللطيفة والمليئة بالحنان مع ابنته أو عند حمله لسيف بين يديه، وما يجعل مشهد مدينة أوساكا أكثر إرضاء حتى هو في كيفية تعزيزه لموضوع الصداقة، ففي هذا الجزء لا يحاول «ويك» الهروب من الـ «Table» بسرعة أو بالتسلل، بل إنه يذهب لأقصى قدر من الضرر، وفقط لأنه يعرف أنه هو المسؤول عن جلب هذه الفوضى إلى عتبة صديقه.



بالنسبة إلى سلسلة تشتهر بروعتها البصرية، فإن «Chapter 4» يضع معيارا جديدا لتصميم الإنتاج والتصوير السينمائي. حيث تتمتع المواقع عبر أوساكا وباريس وبرلين ونيويورك بصفات معمارية مميزة تتيح لمدير التصوير دان لاوستسن فرصا متنوعة لغمر الشخصيات بألوان النيون التي تتميز بها السلسلة، حيث إن تركيبات الإضاءة فائقة الحداثة في كونتيننتال أوساكا، ومصابيح الشوارع الدافئة في باريس، وغروب الشمس في مانهاتن الذي يمر عبر الضفة الطويلة من الظلال في مكتب «الماركيز»، كل هذا يعطي كل حركة في القصة لوحة ألوان واضحة تمنح كل مدينة هوية بصرية فريدة، وتجعلنا نعرف مكان وجود جون بالضبط، ويعزز من كل ذلك الموسيقى التصويرية الحماسية من تايلر بيتس وجول جيه ريتشارد، والتي تتبع انتقال «Chapter 4» من ثقافة إلى أخرى، وتمتزج مع الآكشن بطرق تقوم بتشديد اللحظات الكبيرة أو تقويضها لتحقيق تأثير كبير.