نسعى لتعزيز مكانة «دلقان» بالسوق العقاري محلياً عبر التوسع في زيادة الأصول المملوكة لها



وافقت عمومية دلقان العقارية في اجتماعها أمس على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3% من رأس المال المدفوع (3 فلوس لكل سهم من رأس المال المدفوع) وذلك للمساهمين المقيدين في سجل الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، وتوزيع أسهم خزينة منحة للمساهمين بنسبة 2% من مجموع أسهم الشركة بواقع 2 سهم لكل 100 سهم.



كما اعتمدت الجمعية العمومية العادية لشركة دلقان العقارية البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ووافقت على استقطاع نسبة 10% من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري وذلك لدعم المركز المالي للشركة، وصادقت على تقريري الحوكمة ولجنة التدقيق.



وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الإدارة م. محمد المطيري، متانة وقوة المركز المالي للشركة، وقدرتها على التطور والتعامل مع المعطيات المحيطة بمرونة وثبات، مشيرا الى تركيز الشركة على وضع الأسس اللازمة لتحقيق رؤيتها المستقبلية، المتمثلة في تقديم خدمات متكاملة في القطاع العقاري تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتطوير بيئة الأعمال في مجتمعاتنا.



وأوضح المطيري أن توجه الشركة في عام 2023 والأعوام المقبلة سيكون نحو تعزيز مكانتها محليا عبر التوسع في زيادة الأصول المملوكة لها والانطلاق بقوة في القطاع العقاري المحلي.